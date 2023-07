IND w vs BAN w: बल्लेबाजों का शर्मनाक प्रदर्शन, शैफाली वर्मा ने बचाई भारत की लाज; बांग्लादेश के खिलाफ 96 रन का टारगेट हुआ डिफेंड

बांग्लादेश के खिलाफ हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम ने 96 रन का टारगेट डिफेंड किया। शैफाली वर्मा ने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी की और 10 रन डिफेंड किए।

बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने 96 रन का स्कोर डिफेंड किया। (फोटो – स्क्रीनग्रैब BCB youtube)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को दूसरे टी20 में 8 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर लिया। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम ने 96 रन का टारगेट डिफेंड किया। शैफाली वर्मा ने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी की और 10 रन डिफेंड किए। आखिरी ओवर में 4 विकेट गिरे और 1 रन बना। शैफाली ने 3 विकेट लिए। इसके अलावा एक विकेट रन आउट से भी मिला। बांग्लादेश को जीत के लिए 12 गेंद पर 14 रन चाहिए थे। उसके हाथ में 5 विकेट थे। 19 वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और एक विकेट भी लिया। बांग्लादेश की टीम पर दबाव आ गया। शैफाली वर्मा ने इसका फायदा उठाया। पहली गेंद पर दो रन के प्रयास में राबिया खान रन आउट हो गईं। अगली गेंद पर नाहिदा अख्तर 12 गेंद पर 6 रन बनाकर हरलीन देओल के हाथों कैच आउट हो गईं। फहिमा खातून को शैफाली वर्मा ने चौथी गेंद पर कॉट एंड बोल्ड किया। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं बना। आखिरी गेंद पर मरुफा अख्तर बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गईं। निगार सुल्ताना ने संघर्ष किया सिर्फ 95 रन बनाने के बाद भारत को शुरुआत में विकेट की जरूरत थी। पूजा वस्त्राकर के पहला ओवर में 10 रन बने। फिर भारत ने वापसी की। बांग्लादेश के 4 विकेट 30 रन पर गिर गए और कप्तान निगार सुल्ताना ने अकेले संघर्ष किया। उन्होंने 55 गेंद पर 38 रन बनाए। मैच को अंत तक ले गईं। 19वें ओवर में उनके आउट होने से मैच भारत की ओर पलट गया। जीत के बाद भी भारत अपने प्रदर्शन से खुश नहीं होगा। टीम ने बल्ले से खराब प्रदर्शन किया और फील्डिंग के दौरान लचर प्रदर्शन करते हुए कैच छोड़े। बांग्लादेश की अनुभवहीनता ने उन्हें काफी हद तक मदद की। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय महिला टीम का टी20 में न्यूनतम स्कोर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीन मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मैच में मंगलवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। बांग्लादेश ने भारत को 8 विकेट पर 95 रन पर रोक दिया। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय महिला टीम का टी20 में न्यूनतम स्कोर है। स्मृति मंधाना (13 गेंद में 13 रन) और शेफाली वर्मा (14 गेंद में 19 रन) ने टीम को अच्छी शुरूआत दी। भारत ने 26 गेंद के बाद बिना किसी नुकसान के 33 रन बनाए थे, लेकिन आधी टीम 13.1 ओवर में 58 रन पर पवेलियन लौट गई। Also Read ICC T20 Ranking: हरमनप्रीत कौर टॉप 10 में पहुंची, दीप्ति शर्मा को भी हुआ फायदा सुल्ताना ने शैफाली और हरमनप्रीत को लगातार गेंदों पर आउट किया सुल्ताना ने शैफाली और हरमनप्रीत को लगातार गेंदों पर आउट किया। बाएं हाथ की स्पिनर नाहिदा अख्तर ने मंधाना का कीमती विकेट लिया जो स्लॉग स्वीप खेलने के प्रयास में बोल्ड हो गईं। अगले ओवर में सुल्ताना ने शेफाली को मिड आफ पर कैच आउट कराया। वहीं हरमनप्रीत अतिरिक्त उछाल लेती गेंद पर चकमा खा गईं और उनका आफ स्टंप उखड़ गया। जेमिमा रौड्रिग्ज ने 21 गेंद में 8 रन बनाए और वह राबिया खान का शिकार हुईं। अनुभवी सलमा खातून की जगह खेल रही फाहिमा खातून ने यस्तिका भाटिया (11) और दीप्ति शर्मा (10) के विकेट लिए । भारत ने पहला टी20 7 विकेट से जीतने वाली टीम में कोई बदलाव नहीं किया था।

