IND w vs BAN w: भारत ने बांग्लादेश को 108 रन से हराया, जेमिमा रोड्रिगेज ने बल्ले के बाद गेंद से किया कमाल प्रदर्शन

बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय टीम की ओर से हरमनप्रीत कौर ने अर्धशतक जड़ा। इसके अलावा स्मृति मंधाना ने 36 रन बनाए। गेंदबाजी की बात करें तो देविका वैद्य ने 3 विकेट झटके। जेमिमा रोड्रिगेज ने 86 रन बनाने के अलावा 4 विकेट लिए।

बांग्लादेश को हराकर टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। ( Twitter – BCCI Women)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार को ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में दूसरे वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 108 रन से हराकर तीन मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। भारत ने जेमिमा रोड्रिगेज (86) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (52) के अर्धशतक से आठ विकेट पर 228 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 35.1 ओवर में सिर्फ 120 रन पर ढेर हो गई। जेमिमा ने गेंद से भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 3.1 ओवर में 3 रन देकर 4 विकेट झटके। भारत के लिए स्मृति मंधाना (36) और हरलीन देओल (25) ने भी उपयोगी पारियां खेली। बांग्लादेश के लिए फरगाना हक (47) और रितु मंडल (27) ही भारतीय गेंदबाजों के सामने टिककर खेल पाए। तीसरा और अंतिम एकदिवसीय शनिवार को यहीं खेला जाएगा। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। प्रिया पूनिया 5वें ओवर में 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। तब टीम का स्कोर 17 रन पर 1 विकेट था। इसके बाद यास्तिका भाटिया 11 वें ओवर में आउट हो घईं। उन्होंने 15 रन बनाए। तब भारत का स्कोर 40 रन था। इसके बाद स्मृति मंधाना 22 वें ओवर में आउट हुईं। तब टीम का स्कोर 68 रन था। हरमनप्रीत कौर और जोमिमा रोड्रिगेज ने बेहतरीन बल्लेबाजी की इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और जोमिमा रोड्रिगेज ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। हरमन ने 88 गेंद पर 3 चौके की मदद से 52 रन बनाए। वहीं जेमिमा ने 78 गेंद पर 9 चौके की मदद से 86 रन बनाए। हरलीन देओल ने 36 गेंद पर 25 रन बनाए। बांग्लादेष की ओर से सुल्ताना खातून और नाहिदा अख्तर ने 2-2 विकेट लिए। इसके अलावा मरुफा अख्तर और राबिया खान ने 1-1 विकेट झटके।

