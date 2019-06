Bangladesh vs Sri Lanka Live Cricket Score Streaming Online – यहां जानिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग

Bangladesh vs Sri Lanka, Ban vs SL Live Cricket Score Streaming Online Today Match at Star Sports 1 Hindi, Hotstar Live Cricket Score:काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप 2019 का 16वां मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों ही टीमों के लिए इस मैच में जीत हासिल करना बेहद अहम है। एक तरफ श्रीलंका की टीम अंकतालिका में 3 अंकों के साथ छठें स्थान पर है तो बांग्लादेश की टीम ने इस सफर में एक बड़ी जीत इंग्लैंड के खिलाफ दर्ज की है और वो आठवें स्थान पर काबिज है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर दोनों टीमें किस रणनीति के तहत मैदान में उतरती हैं।

बांग्लादेश की बात करें तो उसकी बल्लेबाजी में गहराई देखने को मिल रही है और जिस तरह से इस टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन किया था वो अपने आप में बेजोड़ है। वहीं, श्रीलंका की बात करें तो इस टीम के खिलाड़ियों का फॉर्म अभी चिंता का विषय है। लसिथ मलिंगा भी अच्छी लय में नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं, बल्लेबाजी में भी वो धार देखने को नहीं मिल रही है।

श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच आज होने वाले मैच को आप Star Sports नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच Star Sports Hindi पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन Hotstar भी मैच उपलब्ध रहेगी। इस मैच को भारतीय समयनुसार दोपहर 3 बजे से देख सकते हैं।