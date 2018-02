मुखपृष्ठ खेल Bangladesh vs Sri Lanka Live Streaming Online 1st T20, Ban vs SL Live Cricket Score: विशाल स्कोर की ओर पहुंचा बांग्लादेश

Bangladesh vs Sri Lanka 1st T20 Live Cricket Score Streaming, Live Cricket Score (बांग्लादेश vs श्रीलंका टी20 लाइव क्रिकेट स्कोर स्ट्रीमिंग Ban vs SL T20 Live Score): श्रीलंका-बांग्लादेश के बीच दो टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच 15 फरवरी को ढाका में खेला जा रहा है। श्रीलंका के बल्लेबाज कुशल परेरा टी-20 सीरीज से बाहर हैं।