Pakistan vs Bangladesh Live Cricket Streaming, Pak vs Ban Live Cricket Score: BAN- 12/2, Hotstar, Star Sports 1 पर देखें एशिया कप मैच का लाइव प्रसारण

Pakistan vs Bangladesh Live Cricket Score Streaming Online, Pak vs Ban Asia Cup 2018 Live Cricket Score Streaming on Star Sports 1 Hindi Live, Hotstar Live Cricket: एशिया कप-2018 में 26 सितंबर को बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के हाथों लगातार दो करारी हार से आहत पाकिस्तान अब इस निराशा से उभरकर बुधवार को यहां एशिया कप के ‘वास्तविक सेमीफाइनल’ में बांग्लादेश का सामना करेगा। सुपर-4 के इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम फाइनल में भारत से भिड़ने का हक पाएगी, जबकि दूसरी टीम को स्वदेश रवाना होना पड़ेगा। भारत से हार के बाद आलोचनाएं झेल रहा पाकिस्तान अब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिये बेताब होगा।

भारत के खिलाफ पहले मैच में पाकिस्तानी टीम ज्यादा रन नहीं बना पाई थी। अगले मैच में उसकी बल्लेबाजी में सुधार दिखा लेकिन फिर भी टीम चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में नाकाम रही। खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिये उसे इससे बेहतर प्रदर्शन करना होगा। उसके संघर्षरत बल्लेबाज अनुभवी शोएब मलिक से सीख ले सकते हैं जिन्होंने अब तक प्रभावशाली प्रदर्शन किया है।

LIVE: Pakistan vs Bangladesh Live Cricket Score: Pak vs Ban Match Full Scorecard

मैच का लाइव प्रसारण आप Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports हिंदी, Star Sports हिंदी HD, Star Sports 1 SELECT समेत Star Sports 1 SELECT HD पर देख सकते हैं। इसके अलावा Hotstar पर मुकाबले की स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है।

Pakistan vs Bangladesh Live Cricket Score Streaming, Asia Cup 2018 LIVE क्रिकेट स्कोर अपडेट:

-शाहीन को मैच का दूसरा ओवर सौंपा गया है। इस ओवर में लिटन दास कोई भी रन नहीं बना सके। बांग्लादेश- 3/0 (1)

