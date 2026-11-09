दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए बांग्लादेश ने अपनी 16 सदस्यीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में अनकैप्ड ओपनर महफिजुल इस्लाम को पहली बार मौका मिला है, जबकि मोहम्मद नईम की चार साल से अधिक समय बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। नियमित ओपनर शादमान इस्लाम चोट के कारण इस दौरे से बाहर हो गए हैं। शादमान इस्लाम को टखने में चोट वेस्टइंडीज के खिलाफ सिलहट टेस्ट के दौरान लगी थी।

चयनकर्ताओं ने शादमान इस्लाम के विकल्प के तौर पर महफिजुल पर भरोसा जताया है। महफिजुल इस्लाम ने घरेलू क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से प्रभावित किया है। बांग्लादेश को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर दो टेस्ट मैच की शृंखला खेलनी है। टीम में कप्तान नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास समेत कई अनुभवी खिलाड़ियों को जगह मिली है।

मोहम्मद नईम ने अब तक एक ही टेस्ट मैच खेला है। मोहम्मद नईम ने जनवरी 2022 में क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। उस मैच में उन्होंने दोनों पारियों में कुल 24 रन बनाए थे। उनका उच्चतम स्कोर भी 24 रन था।

वहीं, महफिजुल इस्लाम इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं। महफिजुल इस्लाम ने 28वीं नेशनल क्रिकेट लीग में मयमनसिंह की ओर से 10 पारियों में 74.67 की औसत से 672 रन बनाए हैं। इसमें चटगांव के खिलाफ खेली गई नाबाद 217 रन की पारी भी शामिल है।

दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए बांग्लादेश टेस्ट टीम

नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), तंजीद हसन तमीम, मोहम्मद नईम, मोमिनुल हक, मुश्फिकुर रहीम, लिटन दास, तौहीद हृदोय, जाकिर अली अनिक, मेहदी हसन मिराज (उप-कप्तान), ताइजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, शोरफुल इस्लाम, इबादत हुसैन, खालिद अहमद, महफिजुल इस्लाम।

मुख्य चयनकर्ता हबीबुल बशर ने बताया कि बांग्लादेश को लंबे समय से दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज की जरूरत थी। इसके अलावा महमूदुल हसन जॉय भी टीम में जगह पाने की दौड़ में थे, लेकिन मेडिकल कारणों से वह उपलब्ध नहीं हो सके।

हबीबुल बशर ने कहा, ‘‘हम वास्तव में रॉबिन (महफिजुल) को तैयारी के लिए थोड़ा और समय देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से खुद को साबित किया है। हमने उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलते देखा है। वह बांग्लादेश ए टीम के लिए भी खेले और वहां उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा।’’

हबीबुल बशर ने बताया कि उनके पास एक और सलामी बल्लेबाज का विकल्प था। इसी वजह से टीम की घोषणा में थोड़ी देरी हुई। चयनकर्ता महमूदुल हसन जॉय को भी टीम में शामिल करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन चिकित्सीय कारणों से वह चयन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए।

हबीबुल बशर ने महफिजुल की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि वह काफी व्यवस्थित तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। हबीबुल बशर ने कहा, ‘‘रॉबिन (महफिजुल) हमें तैयार लगे, क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था।’’

हबीबुल बशर ने कहा, ‘‘वह बांग्लादेश ए टीम के साथ वहां गए थे और उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। अब उनकी बल्लेबाजी को देखकर लगता है कि वह बहुत ही व्यवस्थित तरीके से खेलते हैं। अगर हमें दाएं हाथ का सलामी बल्लेबाज तैयार करना है तो मुझे लगता है कि यह सही समय है।’’