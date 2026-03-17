बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के खेल मंत्रालय से जांच समिति को बंद करने के कहने के एक दिन बाद बांग्लादेश के युवा और खेल मंत्री अमीनुल हक ने एक और जांच समिति बनाने की बात कह दी है। समिति यह पता लगाने के लिए बनाई जाएगी कि कहीं टी20 वर्ल्ड कप को छोड़ना कूटनीति की स्तर पर विफलता तो नहीं थी।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार अमीनुल हक की इस घोषणा बीसीबी के बड़े पदाधिकारियों और मौजूदा अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने से रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड ने ली थी।

भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं अमीनुल

अमीनुल ने पहले कहा था कि वह भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जांच समिति इस अनदेखी के असली कारणों का पता लगाने पर ध्यान देगी। वह खास तौर पर यह पता लगाने पर जोर देगी कि क्या यह खेल कूटनीति के मोर्चे पर नाकामी थी।

अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए

अमीनुल ने कहा, ‘मैं इन मुद्दों पर पहले ही बात कर चुका हूं। हम क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा क्यों नहीं ले पाए और खेल कूटनीति में कहां हमारी कमियां थीं। ये ऐसे मामले हैं जिनकी हमें अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। शायद ईद के बाद मैं एक जांच समिति बनाऊंगा (टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा न लेने का कारण जानने के लिए) और उसके नतीजों के आधार पर जरूरी कदम उठाएंगे।’

खेल का स्वस्थ माहौल बनाए रखें

अमीनुल ने कहा, ‘मेरे हिसाब से हमें अपनी खेल कूटनीति को और मजबूत करने की जरूरत है क्योंकि खेल एक ऐसा मंच है जहां सभी मतभेदों और राजनीतिक सोच से परे हम एक देश के तौर पर एकजुट हो सकते हैं। इसलिए हमें यह पक्का करना होगा कि भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराई जाएं और खेल कूटनीति के जरिए हम दोस्ताना रिश्ते बनाए रखें और खेल का स्वस्थ माहौल बनाए रखें।’

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