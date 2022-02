Fizz the Wiz! ?@Mustafiz90 ripped through the Chattogram Challengers' batters with a 5️⃣-wicket haul! ?



? Watch the match LIVE on #FanCode ? https://t.co/vnGlEYBQsl #BBPL2022 #BPLonFanCode pic.twitter.com/ydLabzVw4m