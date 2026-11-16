दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश ने शानदार वापसी की। बांग्लादेश ने अपना अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर बनाया। जोहानिसबर्ग में कगिसो रबाडा ने अपने टेस्ट करियर का 18वां पांच विकेट हॉल हासिल कर बांग्लादेश के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया था।

एक समय महज 22 रन पर तीन विकेट गंवाकर मुश्किल में घिरी बांग्लादेशी टीम को तौहीद हृदोय और लिटन दास ने संभाला। तौहीद हृदोय और लिटन दास ने छठे विकेट के लिए यादगार साझेदारी कर कगिसो रबाडा की शानदार गेंदबाजी पर पानी फेर दिया।

पहले दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 84 ओवर में 6 विकेट पर 327 रन बना लिए थे। तौहीद हृदोय ने 137 रन की शानदार पारी खेली, उन्होंने 14 चौके और एक छक्का लगाया। लिटन दास 92 रन बनाकर नाबाद लौटे। वह अब तक 12 चौके लगा चुके हैं।

तौहीद हृदोय और लिटन दास की शानदार कोशिशों ने बांग्लादेश को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। बांग्लादेश के शुरुआत में ही 3 विकेट गिर गए थे। इसके बाद तांजिद हसन तमीम और तौहीद हृदोय की साझेदारी ने टीम को संभाला। दोनों ने 152 गेंदों पर 99 रन जोड़े।

फिर कगिसो रबाडा ने वापसी की और तांजिद हसन तमीम तथा मुशफिकुर रहीम को पवेलियन भेज दिया। अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम गोल्डन डक हुए। उन्होंने थर्ड स्लिप पर कैच थमाया। इससे बांग्लादेश का स्कोर 34.2 ओवर में 121/5 हो गया।

टेस्ट क्रिकेट में यह 18वां मौका था जब कगिसो रबाडा ने एक पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लिए। इसके बाद तौहीद हृदोय और लिटन दास ने मोर्चा संभाला। तौहीद हृदोय और लिटन दास ने छठे विकेट के लिए 206 रन की साझेदारी की।

तौहीद हृदोय ने 99 गेंद में अपने 50 रन पूरे किये। चाय के समय बांग्लादेश का स्कोर 184/5 था। तौहीद हृदोय और लिटन दास के बीच 100 रन की साझेदारी 140 गेंद में हुई। इसके बाद अगली 89 गेंदों में 50 रन और जोड़े।

तौहीद हृदोय ने अपने पिछले टेस्ट मैच में सिलहट में वेस्टइंडीज के खिलाफ 224 रन बनाए थे। तौहीद हृदोय ने इस सेशन के दौरान 194 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। बांग्लादेश ने 78वें ओवर में 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया।

तौहीद हृदोय ने अपनी 7वीं पारी में दूसरा टेस्ट शतक जड़ा। तौहीद हृदोय ने बांग्लादेश की पारी को न केवल संभाला, बल्कि टीम को मुश्किल स्थिति से भी बाहर निकाला। लिटन दास ने भी उनका बखूबी साथ दिया। लिटन दास ने 71 गेंद में 50 रन बनाए। अब वह भी अपने शतक तक पहुंचना चाहेंगे।

मेजबान टीम की ओर से कगिसो रबाडा ने शानदार गेंदबाजी की और 6 में से 5 विकेट अपने नाम किये, लेकिन बाकी गेंदबाज परिस्थितियों का फायदा उठाने में नाकाम रहे। उनकी गेंदबाजी में निरंतरता की कमी दिखी।

पहले दिन की आखिरी गेंद पर दक्षिण अफ्रीका को सफलता मिली। मार्को यानसेन ने एक इन-स्विंगिंग लो फुल-टॉस गेंद पर तौहीद हृदोय को आउट किया। 25 साल के तौहीद हृदोय की यह पारी शानदार रही।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश का टेस्ट में सबसे बड़ा स्कोर

इसी के साथ यह टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बन गया है। दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतकर टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था।

WTC अंक तालिका में दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड पहले नंबर पर है। अंक तालिका की शीर्ष दो टीमें जून 2027 में होने वाले फाइनल में भिड़ेंगी। बांग्लादेश की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज 0-1 से गंवाने के बाद अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है।