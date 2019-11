Bangla Tigers vs Northern Warriors T10 Playing 11, T10 League 2019 Live Score Updates: बांग्ला टाइगर्स बनाम नार्दर्न वॉरियर्स प्लेइंग इलेवन, लाइव स्कोर।

Bangla Tigers vs Northern Warriors (BGT vs NOR) T10 Dream 11 Team Prediction, Playing 11 Today Match Live Updates: अबुधाबी T10 क्रिकेट लीग में बुधवार को तीन मैच होने हैं। दूसरा मैच बांग्ला टाइगर्स और नार्दर्न वॉरियर्स के बीच खेला जाना है। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:15 बजे से खेला जाएगा। मैच के लिए शाम 6:45 बजे टॉस होगा। बांग्ला टाइगर्स ने नार्दर्न वॉरियर्स के खिलाफ 6 विकेट की जीत के साथ ही इस टूर्नामेंट में अपनी शुरुआत की थी। वह अब तक 4 मैच खेल चुकी है। इसमें 2 जीत और एक हार के साथ वह दूसरे नंबर पर है। उसके पांच अंक हैं। नार्दर्न वॉरियर्स ने भी 4 में से 2 मैच जीते हैं, लेकिन उसके 4 अंक ही हैं, क्योंकि वह 2 मैच हारी भी है।

नार्दर्न वॉरियर्स मौजूदा चैंपियन है। उसकी कमान डैरेन सैमी के हाथों में है। उनकी टीम में शामिल निकोलस पूरन और लेंडल सिमंस किसी भी गेंदबाजी की बखिया उधेड़ने की कूवत रखते हैं। बांग्ला टाइगर्स का अब तक का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा है। उसकी कमान थिसारा परेरा के हाथों में है। इसके अलावा कॉलिन इनग्राम, आंद्रे फ्लेचर, लियाम प्लंकेट जैसे खिलाड़ी हैं, जो अपने दम पर टीम को जिताने का माद्दा रखते हैं। ऐसे में दोनों ही टीमें इस मैच में जीत हासिल कर क्वालिफायर में जगह बनाना चाहेंगी। इस मैच में दोनों टीमें खिलाड़ियों के निम्न समन्वय के साथ मैदान पर उतर सकती हैं।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (संभावित) :

नार्दर्न वॉरियर्स : डैरेन सैमी (कप्तान), लेंडल सिमंस, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), आंद्रे रसेल, सैम बिलिंग्स, असेला गुणारत्ने, क्रिस ग्रीन, मार्क डेयल, रयाद एमरिट, जुनैद सिद्दीकी, क्रिस वुड।

बांग्ला टाइगर्स : थिसारा परेरा (कप्तान), आंद्रे फ्लेचर, रेले रोसौव, कॉलिन इनग्राम, टॉम मूरेस (विकेटकीपर), रोबी फ्राइलिनक, डेविड विसे, चिराग सूरी, कैस अहमद, लियाम प्लंकेट, केविन कोथिगोडा।

