महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार (28 जून) के दोनों मैच बांग्लादेश बनाम साउथ अफ्रीका और भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया काफी अहम हैं। इन दोनों मैचों के नतीजे यह तय करेंगे कि ग्रुप ए सेमीफाइनल में कौन पहुंचेगा। ऑस्ट्रेलिया के 8 तो भारत और साउथ अफ्रीका के 6-6 अंक हैं। बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को 118 रनों का लक्ष्य दिया। साउथ अफ्रीका की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए केवल जीत पर्याप्त नहीं होगी।

अगर ऑस्ट्रेलिया को भारत हरा देता है तो बांग्लादेश को हराने पर भी साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचने से वंचित रह सकती है। ऐसे में साउथ अफ्रीका को केवल जीत नहीं रनरेट सुधारने पर भी काम करना होगा। फिलहाल भारत का रनरेट +2.268 है। साउथ अफ्रीका का रनरेट +0.734। भारत के रनरेट से आगे निकलने के लिए साउथ अफ्रीका को 188 रनों के लक्ष्य को 10 ओवर के अंदर जीत दर्ज करनी होगी। ऐसा नहीं होने पर साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगा।

बांग्लादेश की पारी

बांग्लादेश के लिए सोभना मोस्तरी ने 42 रन बनाए। निगार सुल्ताना ने 32 रन बनाए। शर्मिन अख्तर ने 22 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए नॉनकुलुलेको म्लाबा ने 2 विकेट लिए। मैरिजान कप्प, शबनिम इस्माइल और नादिन डी क्लर्क ने 1-1 विकेट लिए। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बांग्लादेश के 4 मैच में 4 अंक हैं।

भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण

भारत को महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी है कि वह ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। ऐसा नहीं होने पर उसे उम्मीद करनी होगी कि साउथ अफ्रीका को बांग्लादेश हरा दे। पूरी खबर पढ़ें।

लंदन में नवी मुंबई जैसे कमाल का इंतजार

टी20 विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 7 बार भिड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया 5-2 से आगे है। भारत ने टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को पिछली बार 2020 में हराया था। पूरी खबर पढ़ें।