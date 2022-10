BAN vs ZIM Score: बांग्लादेश को लगा पहला झटका, सौम्य सरकार लौटे पवेलियन

T20 WC 2022, Bangladesh vs Zimbabwe Live Match Score Updates: इस साल जुलाई में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज दोनों में जीत हासिल की थी।

बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे लाइव स्कोर: जिम्बाब्वे के 2 मैच में 3 और बांग्लादेश के 2 मैच में 2 अंक हैं। (सोर्स- द इंडियन एक्सप्रेस)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram