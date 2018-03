कोलंबो के आर प्रेमदासा मैदान पर श्रीलंका और बांग्‍लादेश के बीच शुक्रवार (16 मार्च) को खेला गया मैच विवादों में घिर गया। इस मैच के अंतिम क्षणों में दोनों देशों के खिलाड़ी आपा खोते नजर आए और मैदान पर अजीबोगरीब तरीके से सेलिब्रेशन किया। बांग्‍लादेश ने श्रीलंका के खिलाद्य शानदार प्रदर्शन किया है। इसी साल जनवरी में बांग्‍लादेश में श्रीलंका पर रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी वनडे जीत दर्ज की थी। निदास ट्रॉफी में ही श्रीलंका के खिलाफ बांग्‍लादेश ने रिकॉर्ड टी20 लक्ष्‍य भी हासिल किया। इन दो देशों के बीच प्रतिद्वंदिता चरम पर रही है। इस साल बांग्‍लादेश दौरे पर गई श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में उपुल थरंगा का विकेट लेकर नजमुल इस्‍लाम ने ‘सांप डांस’ किया था। शेरे बांग्‍ला स्‍टेडियम में नजमुल की इस हरकत ने वहां बैठे और लाइव मैच देख रहे लोगों को हैरत में डाल दिया था।

निदास टी20 टूर्नामेंट में श्रीलंका संग अपने पहले मैच में मुशफिकुर रहीम ने 35 गेंदों में नाबाद 72 रनों की पारी खेली। मैच जिताऊ पारी के बाद उन्‍होंने क्रीज पर ही ‘नागिन डांस’ करना शुरू कर दिया था। शुक्रवार को हुए मैच में जब रहीम 25 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए तो उन्‍हें श्रीलंकाई गेंदबाज अमिला अपोंसो ने ‘पुंगी’ बजाने का इशारा करते हुए बाहर जाने को कहा।

इसी मैच के आखिरी ओवर में नो बॉल न दिए जाने को लेकर शाकिब अल हसन इतने नाराज हो गए कि उन्‍होंने खिलाड़ियों को वापस लौटने का इशारा कर दिया। यही नहीं, ड्रिंक्‍स के समय एक श्रीलंकन खिलाड़ी को बांग्‍लादेशी सब्सिट्यूट को धक्‍का देते भी देखा गया। जब मैच खत्‍म हुआ और बांग्‍लादेश ने जीत दर्ज कर ली तो पूरी टीम ‘नागिन डांस’ करने लगी।

Amila Aponso played pungi (snake charmer's flute) to instigate Mushfiqur Rahim for another round of Nagin Dance after taking his wicket in the #SLvBAN match. pic.twitter.com/nSHTceajWK

