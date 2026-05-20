बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर टेस्ट सीरीज में इतिहास रच दिया। बांग्लादेश ने दो मैचों की सीरीज में पाकिस्तान का सूपड़ा साफ किया। सिल्हट में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच बांग्लादेश ने 78 रन से जीता और इतिहास रच दिया। बांग्लादेश ने अपनी सरजमीं पर पहली बार पाकिस्तान का क्लीन स्वीप किया। इस जीत के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंकतालिका में बांग्लादेश की टीम भारत से ऊपर पहुंच गई।
श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप 5 में, भारत छठे पर
बांग्लादेश ने इससे पहले सीरीज के पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 104 रनों से धूल चटाई थी। WTC पॉइंट्स टेबल में अब भारतीय टीम श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों से पिछड़ रही है। श्रीलंकाई टीम टॉप 4 में कायम है। बांग्लादेश अब पांचवें और भारत छठे स्थान पर है। जबकि लगातार दो टेस्ट मैच हारते हुए पाकिस्तानी टीम 8वें स्थान पर खिसक गई है। भारत लिस्ट में पांचवें नंबर पर है।
बांग्लादेश ने चार में से दो टेस्ट मैच WTC 2025-27 के संस्करण में जीते हैं और एक मैच हारी है व एक मैच ड्रॉ हुआ है। जबकि भारतीय टीम ने इस संस्करण में 9 में से चार मैच जीते हैं और चार गंवाए हैं। एक मैच ड्रॉ हुआ है। पाकिस्तान की टीम चार में से तीन मैच हारी है और एक में उसे जीत मिली है। पाकिस्तान इस अंकतालिका में सिर्फ वेस्टइंडीज से ऊपर है जो 9वें स्थान पर है। इंग्लैंड की टीम 7वें स्थान पर मौजूद है।
यहां देखें WTC 2025-27 की ताजा अंकतालिका
|स्थान
|टीम
|मैच खेले
|जीते
|हारे
|ड्रॉ
|अंक कटौती
|कुल अंक
|प्रतिशत (%)
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|8
|7
|1
|0
|0
|84
|87.50
|2
|न्यूजीलैंड
|3
|2
|0
|1
|0
|28
|77.78
|3
|दक्षिण अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|0
|36
|75.00
|4
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|0
|16
|66.67
|5
|बांग्लादेश
|4
|2
|1
|1
|0
|28
|58.33
|6
|भारत
|9
|4
|4
|1
|0
|52
|48.15
|7
|इंग्लैंड
|10
|3
|6
|1
|2
|38
|31.67
|8
|पाकिस्तान
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|8.33
|9
|वेस्टइंडीज
|8
|0
|7
|1
|0
|4
|4.17
बांग्लादेश ने इस मैच में पहली पारी में खेलते हुए 278 रन ही बनाए थे। लिटन दास ने 126 रन की शतकीय पारी खेली थी। जवाब में पाकिस्तान की टीम 232 रन पर ढेर हो गई। दूसरी पारी में बांग्लादेश ने 390 रन बनाए और मुश्फिकुर रहीम ने बनाए 137 रन। पाकिस्तान को मिला जीत के लिए 437 रनों का लक्ष्य। चौथी पारी में पाकिस्तानी टीम 358 रन पर ढेर हुई और 78 रनों से मुकाबला हार गई। तैजुल इस्लाम ने 6 विकेट लेकर पाकिस्तान को चित कर दिया और बांग्लादेश ने 2-0 से सूपड़ा साफ किया।
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