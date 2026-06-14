बांग्लादेश में 3 मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पर क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच आखिरी वनडे में कूपर कोनोली ने संघर्ष दिखाया और शतक जड़ा और कंगारू टीम की क्लीन स्वीप से बचने की आस जगा दी। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 274 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सधी शुरुआत के बाद जल्दी-जल्दी 3 विकेट गंवा दिया। इस बीच कोनोली क्रीज पर डटे रहे और 87 गेंद पर शतक जड़ दिया। 22 साल के इस खिलाड़ी का वनडे क्रिकेट में पहला शतक है।

कोनोली इस पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में शतक लगाने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में बतौर सबसे युवा खिलाड़ी शतक जड़ने का रिकॉर्ड रिकी पोटिंग के नाम है। उन्होंने 1996 में 21 साल 21 दिन की उम्र में शतक लगाया था। 22 साल साल की उम्र तक उन्होंने 2 शतक जड़ दिए थे। इसके अलावा स्टीव बैरी स्मिथ के नाम भी 21 साल 118 दिन की उम्र में शतक जड़ दिया था। उन्होंने भी 22 साल साल की उम्र में 2 शतक जड़ दिए थे।

वनडे क्रिकेट · ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के लिए 22 वर्ष या उससे कम उम्र में वनडे शतक केवल 3 खिलाड़ी — पोंटिंग, स्मिथ और नए स्टार कनेली 3 ऐसे खिलाड़ी (कुल) 22 अधिकतम उम्र (वर्ष) 112* कनेली का HS (2026) तीनों खिलाड़ियों का विवरण 1 RT Ponting रिकी पोंटिंग 2 शतक 2 मैच 225 रन 123 सर्वोच्च 112.5 औसत 2 SB Smith स्टीव स्मिथ 2 शतक 2 मैच 223 रन 117 सर्वोच्च 111.5 औसत 3 CPL Connolly कनेली 1 शतक 1 मैच 112 रन 112* सर्वोच्च 105.66 SR Jansatta InfoGenIE

कूपर कोनोली का वनडे करियर

ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही 2 मैच हारकर सीरीज गंवा चुकी थी। क्लीन स्वीप से बचने के लिए तीसरे मैच में उसे जीतना जरूरी था। कूपर कोनोली ने 12 मैच की 9 पारियों में 40.14 के औसत से 281 रन बनाए हैं। 149 उनका सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है। 2024 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल में डेब्यू किया था।

ODI डेब्यू में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत के लिए हर्ष दुबे और गुरनूर बराड़ ने डेब्यू किया। दोनों ने अपनी पहली इंटरनेशनल पारी में 3-3 विकेट झटके। इसके बाद वह ODI डेब्यू में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन की लिस्ट में भी आ गए। पूरी खबर पढ़ें।