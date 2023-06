BAN vs AFG: बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हरा हासिल की 21वीं सदी की सबसे बड़ी जीत, 146 साल में सिर्फ तीसरी बार हुआ ऐसा

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को हरा दिया और ये रनों के लिहाज से 21वीं सदी की सबसे बड़ी जीत दर्ज की वहीं टेस्ट क्रिकेट इतिहास की ये तीसरी सबसे बड़ी जीत रही।

बांग्लादेश टेस्ट टीम के खिलाड़ी (सोर्स- ट्विटर)

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने लिटन दास की कप्तानी में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले एकमात्र टेस्ट मैच की सीरीज में इतिहास रच दिया। इस मैच में बांग्लादेश ने नजमुल हुसैन शंटो के दो शतक और मोमिनुल हक के एक शतक के साथ-साथ टीम के गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के दम पर 546 रन से अफगानिस्तान को हराया। अफगानिस्तान को इस मैच में जीत के लिए दूसरी पारी में 662 रन का बड़ा टारगेट मिला था, लेकिन ये टीम दूसरी पारी में सिर्फ 115 रन पर धराशाई हो गई। इस मैच की पहली और दूसरी पारी में शतक लगाने वाले नजमुल हुसैन शंटो को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। बांग्लादेश ने दर्ज की 21वीं सदी की सबसे बड़ी जीत बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को टेस्ट मैच में 546 रन से हराकर 21वीं सदी की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। 21वीं सदी में रनों के लिहाज से ये टेस्ट क्रिकेट की अब तक की सबसे बड़ी जीत रही। इससे पहले इस सदी में किसी भी टीम ने रनों के मामलों में इससे बड़ी जीत किसी भी टीम के खिलाफ दर्ज नहीं की थी। टेस्ट क्रिकेट इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी जीत बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 546 रन से हराकर रनों के लिहाज से टेस्ट क्रिकेट इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत 1928 में इंग्लैंड ने हासिल की थी और इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 675 रन से हराया था। वहीं 1934 में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 562 रन से हराकर टेस्ट क्रिकेट इतिहास में रनों से लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी और अब साल 2023 में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 546 रन से हराकर टेस्ट क्रिकेट इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की। टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत (रनों के लिहाज से) इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 675 रन से हराया (1928)

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 562 रन से हराया (1934)

बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 546 रन से हराया (2023)

ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 530 रन से हराया (1911) शंटो बने प्लेयर ऑफ द मैच इस मैच में बांग्लादेश ने शंटो के 146 रन की शतकीय पारी के दम पर पहली पारी में 382 रन बनाए जबकि अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 146 रन पर सिमट गई। पहली पारी में बांग्लादेश के लिए इबादत हुसैन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। इसके बाद शंटो ने दूसरी पारी में 124 रन जबकि मोमिनुल हक ने 121 रन की पारी खेली और इस टीम ने 425 रन बनाए। अफगानिस्तान को जीत के लिए इसके बाद दूसरी पारी में 662 रन का टारगेट मिला, लेकिन ये टीम 115 रन पर ही निपट गई। बांग्लादेश के लिए दूसरी पारी में तास्कीन अहमद 4 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram