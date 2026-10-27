पिछले सीजन में शानदार गोल करने की बदौलत हैरी केन सोमवार (26 अक्टूबर) को बैलोन डी’ओर (Ballon d’Or) जीतने वाले 25 सालों में पहले अंग्रेज खिलाड़ी बन गए। केन ने पिछले सीजन में अपने क्लब और देश के लिए कुल 73 गोल किए। वह यूरोप के टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने जर्मनी और विश्व कप में गोल करने के कई रिकॉर्ड तोड़े।

विश्व कप में हैरी केन ने इंग्लैंड की कप्तानी की और टीम को तीसरा स्थान दिलाया। बायर्न म्यूनिख के इस स्टार खिलाड़ी का कहना है कि इस उपलब्धि के पीछे और भी कई कारण हैं। वोटिंग में 33 वर्षीय केन के बाद फ्रांस के कीलियन एम्बाप्पे और लैमिन यमाल रहे। यमाल को लगातार तीसरे साल सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया। 2024 के विजेता रॉड्री चौथे और रिकॉर्ड आठ बार के विजेता लियोनेल मेसी पांचवें नंबर पर रहे।

एलेक्सिया पुतेलास ने तीसरी बार महिला बैलोन डी’ओर खिताब जीता

स्पेन की स्टार एलेक्सिया पुतेलास ने अपना तीसरा महिला बैलोन डी’ओर खिताब जीता। पिछले सीजन में उन्होंने अपने पूर्व क्लब बार्सिलोना को कई ट्रॉफियां जिताई थीं, जिनमें महिला चैंपियंस लीग भी शामिल है। ऑफ-सीजन के दौरान लंदन सिटी लायनेसेस से जुड़ने वालीं पुतेलास ने पिछले दिसंबर में स्पेन को महिला नेशंस लीग जिताने में भी मदद की थी। 32 वर्षीय इस मिडफील्डर ने स्पेन की अपनी साथी खिलाड़ी एटाना बोनमाटी के तीन साल के दबदबे को खत्म कर दिया। पुतेलास ने लगातार दो सीजन 2021 और 2022 में यह प्रतिष्ठित खिताब जीता है।

2026 बैलोन डी’ओर विजेताओं की पूरी सूची

2026 बैलन डी’ओर पुरस्कार श्रेणी विजेता पुरुषों का बैलन डी’ओर हैरी केन महिला बैलन डी’ओर एलेक्सिया पुतेलास पुरुषों की कोपा ट्रॉफी (युवा प्रतिभा) लामिन यमाल महिला कोपा ट्रॉफी (युवा प्रतिभा) विकी लोपेज पुरुषों की याशिन ट्रॉफी (गोलकीपर) उनाई सिमोन महिला याशिन ट्रॉफी (गोलकीपर) काटा कोल पुरुषों की गर्ड मुलर ट्रॉफी (टॉप स्कोरर) हैरी केन महिला गर्ड मुलर ट्रॉफी (टॉप स्कोरर) चार्लीन कोरल पुरुषों की जोहान क्रूफ ट्रॉफी (कोच) लुइस डे ला फ़ुएंते महिला जोहान क्रूफ ट्रॉफी (कोच) पेरे रोमेउ वर्ष का पुरुष क्लब पीएसजी वर्ष का महिला क्लब बार्सिलोना सुकरात पुरस्कार बुकायो साका

दिग्गज जिनेदिन जिदान का पूर्व क्लब कर्ज में डूबा

फ्रांस की दिग्गज फुटबॉल क्लब बोर्डो 2025-26 और 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए जरूरी लगभग 10 मिलियन यूरो (11.6 मिलियन डॉलर) का इंतजाम नहीं कर पाया और न ही कर्ज चुका पाया। पूरी खबर पढ़ें।