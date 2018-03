क्रिकेटर ने किया बॉल टैंपरिंग पर नया खुलासा- स्टीव स्मिथ पर लगाया झूठी कहानी गढ़ने का आरोप

गेंद से छेड़छाड़ मामले में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मोजेज हेनिरिक ने आरोपी पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ पर झूठी कहानी गढ़ने का आरोप लगाया है। मोजेज ने ट्वीट कर कहा- ”मेरी अशिक्षित राय में, मुझे कहने की हिम्मत है कि धोखाधड़ी के बारे में चर्चा करने के लिए सीनियर खिलाड़ियों की बैठक कभी नहीं हुई- स्मिथ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि युवा कैमरन बैंक्रॉफ्ट उल्लंघन को मान नहीं रहे हैं जिसको मानना होगा।” एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा- ”मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कैमरन की हकरत से कोई वाकिफ नहीं था, इस पर काफी संदेह है कि धोखाधड़ी के बारे में फैसाला करने के लिए सीनियर खिलाड़ियों की बैठक हुई। मुझे लगता है कि कप्तान युवा खिलाड़ी को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। खेल के खत्म होने और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके बीच 10 मिनट तक खलबली मची रही।” बता दें कि ऑस्‍ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे टेस्‍ट मैच के दौरान गेंद के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था।

In my uneducated opinion, I dare say there was never a senior players meeting to discuss cheating – Smith made that up to take the heat of a young Cameron Bancroft not realising the outrage that would follow.

ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान स्टीव स्मिथ ने इस बात को स्‍वीकार भी कर लिया था और उन्हें इसके लिए कप्तानी भी गंवानी पड़ी। साथ ही डेविड वॉर्नर की भी उपकप्तानी चली गई। चौथे और आखिरी मैच के लिए स्मिथ और टीम के युवा खिलाड़ी बैंक्रॉफ्ट को निलंबित किया गया और जुर्माना भी लगाया गया। बैंक्रॉफ्ट के हिस्से में तीन नकारात्मक अंक डाले गए। स्मिथ पर 100 फीसदी मैच फीस और बैंक्रॉफ्ट पर 75 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है।

Ps. Not saying no one was aware of Cameron doing it, just highly doubt there was a ‘senior players meeting’ to decide to cheat. I think it was the captain attempting to protect a young player. They had 10 mins of panic between end of play & press conference.

