दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्‍ट मैच के दौरान ऑस्‍ट्रेलियाई खिलाड़‍ियों द्वारा बॉल टैंपरिंग से क्रिकेट जगत सकते में है। कैमरन बैंक्रॉफ्ट को गेंद से छेड़खानी करते पकड़े जाने के बाद टीम ने यह बात मान ली। स्‍टीव स्मिथ ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में बॉल टैंपरिंग को स्‍वीकार किया और अगले ही दिन भयंकर दबाव के बीच उन्‍हें हटाने का फरमान जारी हो गया। स्मिथ के अलावा डेविड वार्नर और बैंक्रॉफ्ट को भी बॉल टैंपरिंग का दोषी पाया गया है। क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया (सीए) ने तीनों खिलाड़‍ियों को वापस स्‍वदेश लौटने का आदेश दिया है। सीए ने कोच डैरेन लैहमन को भी क्‍लीन चिट दे दी है।

बहुत से क्रिकेट प्रेमियों को यह बात हजम नहीं हो रही कि बॉल टैंपरिंग की जानकारी सिर्फ 3 लोगों को ही थी। वरिष्‍ठ पत्रकार अयाज मेमन ने लिखा, ”3 बल्‍लेबाज जो पूरी ताकत से (खतरा उठाकर) गेंद से छेड़खानी कर गेंदबाजों की मदद का प्रयास कर रहे हैं। जिन्‍हें इस बारे में कोई खबर तक नहीं है। न ही कोच को कुछ पता है!” इस पर ऑस्‍ट्रेलिया की एक क्रिकेट एसोसिएशन के अध्‍यक्ष जेमी हैरिसन ने बताया कि तीनों क्रिकेटर्स अगर अपना बयान नहीं बदलते तो सीए कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर स्मिथ, वार्नर और बैंक्रॉफ्ट जांच के दौरान यह कहते हैं कि सिर्फ उन्‍हीं तीनों को इस बारे में जानकारी थी तो किसी और पर सीए कार्रवाई नहीं कर सकेगा।

जेमी ने अपने ट्वीट में लिखा, ”अगर जांच के दौरान तीनों खिलाड़ी यही कहते हैं कि सिर्फ उन्‍हें पता था तो सीए क्‍या कर पाएगा? मुझे लगता है अब कानूनी कार्रवाई होगी।”

If, during the investigation, the three in question maintain that only they knew, and no one contradicts them, what is CA to do? Say, "Well, we made up our minds about what happened before now anyway, so all of the bowlers are suspended, too." I suspect legal action would follow.

