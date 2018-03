केपटाउन टेस्ट में गेंद से छेड़खानी के विवाद के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने स्टीव स्मिथ-डेविड वार्नर को 12 महीने के लिए प्रतिबंधित किया, जबकि सलामी बल्लेबाज कैमरून बेनक्रॉफ्ट को नौ महीने के लिए प्रतिबंधित लगाया। जहां ये तीनों खिलाड़ी चौतरफा आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने उन्हें ढांढस बंधाया है।

गेल ने ट्वीट किया- “मुझे लगता है कि 1 साल कठिन है… लेकिन इन तीन युवाओं को इससे जल्द उबरना होगा…और जानना होगा कि जिंदगी में आगे भी बहुत कुछ है, तो यहां रुके नहीं…मुझसे जमैका में मिलने कभी भी आ सकते हैं।”

गेल के इस ट्वीट पर फैंस ने उन्हें काफी सराहा है। फैंस ने लिखा कि इस सलाह से तीनों खिलाड़ी और मजबूत हो सकेंगे।

Great tweet Chris, I hope the boys do take your advice and come back stronger. @stevesmith49 @cbancroft4 @davidwarner31 They made the mistake, but there is a road back to greatness – Australians will get back behind them and this will blow over. #Jamaicantime #JustSaying

