बजरंग और साक्षी ने बृजभूषण पर फोड़ा WFI के निलंबन का ठीकरा, ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर ने लिखा- भारतीय कुश्ती के लिए काला दिन

UWW suspends WFI: डब्ल्यूएफआई के निलंबित होने के कारण भारतीय पहलवान विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में तटस्थ खिलाड़ी के रूप में हिस्सा लेंगे। विश्व चैंपियनशिप पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग प्रतियोगिता भी है।

बृजभूषण शरण सिंह, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक। (सोर्स- एएनआई फाइल फोटो)

Follow us on



instagram

telegram