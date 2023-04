Badminton Asia Championships: सात्विक-चिराग की जोड़ी ने रचा इतिहास, मेंस डबल्स में 52 साल बाद पदक किया पक्का

बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू बढ़त बनाने के बाद कोरिया की दूसरी वरीयता प्राप्त अन सि यंग से हारकर महिला एकल क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गईं। एचएस प्रणय पुरूष एकल क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए।

सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। (फोटो – ट्विटर)

भारत की शीर्ष पुरूष युगल टीम सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में 52 साल बाद भारत का पदक पक्का करते हुए क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के मोहम्मद अहसान और हेंड्रा सेतियावान की अनुभवी जोड़ी को हराया। भारतीय जोड़ी ने 21-11, 21-12 से जीत दर्ज की। अब उनका सामना चीनी ताइपै के ली यांग और वांग चि लिन से होगा। इससे पहले दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू बढ़त बनाने के बाद कोरिया की दूसरी वरीयता प्राप्त अन सि यंग से हारकर महिला एकल क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गईं। आठवीं वरीयता प्राप्त सिंधू ने पहला गेम 21-18 से जीता, लेकिन अगले दो गेम 5-21, 9-21 से गंवा दिये। एचएस प्रणय पुरूष एकल क्वार्टर फाइनल से बाहर भारत के ही आठवीं वरीयता प्राप्त एचएस प्रणय पुरूष एकल क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए, जिन्होंने जापान के केंता सुनेयामा के खिलाफ मुकाबला बीच में ही छोड़ दिया। प्रणय उस समय 11-21, 9-21 से पीछे थे जब चोट के कारण उन्हें कोर्ट छोड़ना पड़ा। इससे पहले क्वालीफायर रोहन कपूर और एन सिक्की रेड्डी को मिश्रित युगल में इंडोनेशिया के देजान एफ और ग्लोरिया एमैन्युअल ने 21-18, 19-21, 21-15 से हराया। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram