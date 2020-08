पाकिस्तान की टीम भले ही इंग्लैंड के तीन टी20 की सीरीज के दूसरे मुकाबले में हार गई, लेकिन उसके कप्तान बाबर आजम ने दो उपलब्धियां हासिल कर ली। बाबर ने 44 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली। उनकी इस इनिंग की मदद से पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 196 रनों का पहाड़ लक्ष्य दिया, लेकिन टीम के गेंदबाज इसे बचा नहीं पाए। इस पारी के बाद दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बाबर आजम का औसत 50.90 हो गया। इस मामले में उन्होंने भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। कोहली का टी20 में औसत 50.80 है।

विराट कोहली ने 82 मैच में 50.80 की औसत से 2794 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 24 अर्धशतक लगाए हैं। कोहली टी20 में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। दूसरी ओर, बाबर की बात करें तो उन्होंने 40 मैच में 50.90 की औसत से 1527 रन बनाए हैं। इस दौरान 14 अर्धशतक जड़े हैं। टी20 इंटरनेशनल में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा औसत अब उनके नाम ही है। इससे पहले बाबर ने नंबर-1 पॉजिशन से विराट को हटाया था। पहले आईसीसी रैंकिंग में कोहली टॉप पर थे।

इंग्लैंड के खिलाफ पारी के दौरान बाबर के टी20 में 1500 रन भी पूरे हो गए। वे सबसे तेज 1500 रन बनाने के मामले में विराट और ऑस्ट्रेलिया कप्तान एरॉन फिंच के बराबर पहुंच गए हैं। बाबर इस मैच से 1500 रन से 29 रन दूर थे। उन्होंने अपने करियर की 39वीं पारी में इस आंकड़े को छू लिया। कोहली और फिंच ने भी इसके लिए इतनी ही पारियां खेली थीं। टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर भारत के उपकप्तान रोहित शर्मा हैं। उन्होंने 108 मैच में 2773 रन बनाए हैं।

Babar Azam has reached his 14th T20I fifty

A superb knock so far from the captain #ENGvPAK pic.twitter.com/bxrzNRFOTs

— ICC (@ICC) August 30, 2020