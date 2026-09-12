इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में पाकिस्तान की बल्लेबाजी शानदार रही और इस टीम के लिए कप्तान बाबर आजम, शान मसूद, रजाउल्लाह और अजान अवैस ने अर्धशतकीय पारी खेली और इसके दम पर पाकिस्तान ने 449 रन बनाए। पाकिस्तान को दूसरी पारी में 129 रन की लीड मिली और अब इंग्लैंड को जीत के लिए 130 रन का टारगेट मिला है। हालांकि ये टारगेट इंग्लैंड के लिए मुश्किल नहीं है।

इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और फिर पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 133 रन पर सिमट गई। इसके बाद इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 453 रन बनाए और 320 रन की बढ़त इंग्लैंड की टीम को मिली। इसके बाद पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 449 रन बनाकर 129 रन की बढ़त हासिल की और मेजबान टीम को जीत के लिए 130 का लक्ष्य दिया।

बाबर, शान, रजाउल्लाह, अजान के अर्धशतक

पाकिस्तान की तरफ से दूसरी पारी में कप्तान बाबर आजम ने 76 रन जबकि ओपनर अजान अवैस ने 59 रन की पारी खेली जबकि शान मसूद ने भी 95 रन की बेहतरीन पारी खेली। पाकिस्तान के लिए दूसरी पारी में रजाउल्लाह के गजब की बैटिंग की और 9वें नंबर पर आकर उन्होंने 9 छक्के और 4 चौकों की मदद से 63 गेंदों पर 81 रन ठोक दिए और पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में लाने का काम किया। दूसरी पारी में इंग्लैंड के लिए गस एटकिंसन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए।

इससे पहले पाकिस्तान के लिए पहली पारी में सबसे ज्यादा रन सऊद शकील ने बनाए थे और उन्होंने 43 रन की पारी खेली थी। इंग्लैंड की तरफ से पहली पारी में सबसे ज्यादा 4 विकेट जोश टंग ने लिए थे। इंग्लैंड की बात करें तो पहली पारी में इस टीम के लिए एमिलियो गे ने 60 रन, हैरी ब्रुक ने 75 रन, डैन लॉरेंस ने 65 रन, जेमी स्मिथ ने 69 रन जबकि ओली रॉबिन्सन ने 50 रन की पारी खेली थी। पाकिस्तान की तरफ से पहली पारी में रजाउल्लाह ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए थे।

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जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जैसे ही अबदुल्ला शफीक का कैच लपका उन्होंने इतिहास रच दिया और टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले फील्डर बने। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)