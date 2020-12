पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर है। टीम वहां तीन टी20 मैचों की सीरीज और दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली। टी20 सीरीज से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। कप्तान बाबर आजम अंगूठे में चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। दोनों देशों के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत अगले सप्ताह होगी। आजम को रविवार को पाकिस्तानी टीम के क्वींसटाउन में अभ्यास सत्र के दौरान दाहिने हाथ के अंगूठे में चोट लग गई।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बयान में कहा कि आजम का स्कैन कराया गया जिसमें फ्रेक्चर की पुष्टि हुई जिससे वह कम से कम 12 दिन तक नेट सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। पीसीबी ने कहा, ‘‘इस दौरान डाक्टर बाबर की चोट पर नजर बनाये रखेंगे जिसके बाद ही पहले टेस्ट में उनकी भागीदारी की पुष्टि होगी।’’ टी20 सीरीज आकलैंड में 18 दिसंबर को शुरू होगी जिसके बाद हैमिल्टन में 20 दिसंबर और नेपियर में 22 दिसंबर को मैच खेले जायेंगे। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा।

Babar Azam ruled out of New Zealand T20Ishttps://t.co/Ouc23mwvMq pic.twitter.com/9ZPKGoRII5

— PCB Media (@TheRealPCBMedia) December 13, 2020