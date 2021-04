भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली आईसीसी की वनडे रैंकिंग में 1258 दिन बाद पहले स्थान से हट गए हैं। उन्हें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने नीचे धकेल दिया। बाबर बुधवार (14 अप्रैल) को जारी ताजा रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके 865 रेटिंग अंक हैं। वहीं, कोहली के 857 रेटिंग हैं। रैंकिंग में तीसरे पायदान पर हिटमैन रोहित शर्मा हैं। विराट और रोहित के अलावा टॉप-10 में अन्य कोई भारतीय नहीं है।

विराट लगातार सबसे ज्यादा दिन तक पहले स्थान पर काबिज रहने का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। इस मामले में वे तीसरे नंबर पर रहे। उनसे आगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज माइकल बेवन (1259 दिन) और वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स (1748 दिन) हैं। बाबर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले पाकिस्तान के चौथे खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले जहीर अब्बास (1983-84), जावेद मियांदाद (1988-89) और मोहम्मद यूसुफ (2003) नंबर एक वनडे बल्लेबाज की उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

Babar Azam

The Pakistan captain has overtaken Virat Kohli to become the No.1 batsman in the latest @MRFWorldwide ICC men’s ODI rankings pic.twitter.com/krxoKRDsSY

— ICC (@ICC) April 14, 2021