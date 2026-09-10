पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में पूरी तरह से फेल साबित हुए। बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट की पहली पारी में 18 गेंदों पर एक चौके की मदद से 7 रन बनाए और जोश टंग की गेंद पर वो बोल्ड हो गए। बाबर ने बेशक पहली पारी में निराश किया, लेकिन 7 रन बनाकर उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को पीछे छोड़ दिया और साल 2026 में टेस्ट प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में देवदत्त से ऊपर आ गए।

बाबर ने देवदत्त को छोड़ा पीछे

बाबर आजम ने पहली पारी में 7 रन बनाए और साल 2026 में टेस्ट में देवदत्त पडिक्कल से रन बनाने के मामले में आगे निकल गए। बाबर ने इस साल अब तक खेले 5 मैचों की 9 पारियों में 329 रन बनाए हैं जबकि देवदत्त पडिक्कल ने 2 मैचों की 3 पारियों में 328 रन बनाए हैं। बाबर अब इस साल सबसे ज्यादा रन टेस्ट क्रिकेट में बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वें नंबर पर आ गए जबकि देवदत्त पडिक्कल अब 10वें नंबर पर खिसक गए साथ ही साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 टेस्ट बल्लेबाजों में भारत की तरफ से सिर्फ देवदत्त ही लिस्ट में मौजूद हैं।

इस लिस्ट में पहले नंबर पर श्रीलंका के बैटर गामागे सोनल दिनुशा मौजूद हैं जिन्होंने अब तक खेले 4 मैचों में 595 रन 3 शतक की मदद से बनाए हैं जबकि इंग्लैंड के बैटर हैरी ब्रुक लिस्ट में दूसरे नंबर पर 7 मैचों में 535 रन बनाकर मौजूद हैं। यही नहीं जो रूट इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने अब तक 7 टेस्ट मैचों में 439 रन एक शतक की मदद से बनाए हैं। इस लिस्ट में बांग्लादेश के बैटर नजमुल हुसैन शांतो चौथे स्थान पर हैं जिन्होंने 5 मैचों में 396 रन बनाए हैं तो वहीं 5वें स्थान पर मौजूद मुश्फिकुर रहीम ने 5 मैचों में 366 रन बनाए हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिनमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)

साल 2026 में टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर्स

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 सोनल दिनुशा 2026-2026 4 8 2 595 133* 99.16 1018 58.44 3 2 0 51 8 हैरी ब्रुक 2026-2026 7 12 1 535 91 48.63 646 82.81 0 6 1 65 4 जो रूट 2026-2026 7 12 0 439 160 36.58 751 58.45 1 2 0 52 0 नजमुल हुसैन शांते 2026-2026 5 9 0 396 101 44 687 57.64 1 2 1 42 3 मुश्फिकुर रहीम 2026-2026 5 9 1 366 137 45.75 773 47.34 1 1 0 40 1 मोमिनुल हक 2026-2026 5 10 1 360 91 40 683 52.7 0 3 1 46 0 बेन डकेट 2026-2026 7 12 0 359 113 29.91 425 84.47 1 0 0 55 0 रचिन रविंद्र 2026-2026 4 7 0 339 121 48.42 537 63.12 1 2 1 46 4 बाबर आजम 2026-2026 5 9 2 329 88 47 494 66.59 0 3 0 42 4 देवदत्त पडिक्कल 2026-2026 2 3 0 328 167 109.33 498 65.86 2 0 0 33 1

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