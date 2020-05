पाकिस्तान के नवनियुक्त वनडे कप्तान बाबर आजम की गिनती मौजूदा दौर के शानदार बल्लेबाजों में होती है। वे पिछले कुछ वर्षों से लगातार अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग उनकी तुलना भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली से भी कर रहे हैं। हालांकि, पाकिस्तान के लिए 5 टेस्ट, 2 वनडे और एक टी20 मैच खेल चुके तनवीर अहमद को लगता है कि बाबर आजम को अंग्रेजी बोलने, कपड़ा पहनने के तरीके और पर्सनैलिटी (व्यक्तित्व) सुधारने की जरूरत है।

तनवीर की इस सलाह पर बाबर आजम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ‘मैं एक क्रिकेटर हूं। मेरा काम क्रिकेट खेलना है। मैं गोरा नहीं हूं, जो पूरी इंग्लिश जाने। हां, मैं इस पर (अंग्रजी सुधार) काम कर रहा हूं। लेकिन आप वक्त के साथ ऐसी चीजें सीखते हैं। आप अचानक से यह सब नहीं सीख सकते।’

बता दें कि पूर्व कप्तान सरफराज अहमद समेत पाकिस्तान के कई क्रिकेटरों को मैच के बाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमजोर इंग्लिश बोलने पर अक्सर ट्रोल किया जाता रहा है। शायद यही वजह थी कि तनवीर अहमद ने आजम को उनके समग्र व्यक्तित्व में सुधार करने और अंग्रेजी सीखने की सलाह दी थी।

तनवीर अहमद ने कहा था, ‘बाबर आजम को भी अपनी अंग्रेजी में सुधार करने की आवश्यकता है। यह जरूरी है। जब भी कोई कप्तान बनता है, तो उसे टॉस और मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान बात करनी होती है। उन्हें (बाबर आजम) को दूसरे देशों के दौरे के दौरान कई चैनलों पर इंटरव्यू भी देना होगा।’

तनवीर अहमद अपने बयान के बाद ट्रोल भी हो रहे हैं। उनकी सलाहें बाबर के फैंस को रास नहीं आ रही हैं। कुछ फैंस ने यहां तक लिखा कि क्या बाबर की पर्सनैलिटी और इंग्लिश, टीम और उनके प्रदर्शन से ज्यादा जरूरी है। कुछ ने पूछ लिया कि तनवीर की अंग्रेजी कितनी अच्छी है।

15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में जन्में बाबर आजम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। वे कामरान अकमल के फर्स्ट कजिन हैं। बॉलीवुड फिल्में और टीवी सीरीज देखना उन्हें पसंद है। शाहरुख खान उनके पसंदीदा एक्टर हैं। आलिया भट्ट उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस हैं। वे राहत फतेह अली खान के गानों के भी दीवाने हैं।

बाबर को पुरानी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काफी शौक है। शायद इसीलिए उनका पसंदीदा विषय हिस्ट्री (इतिहास) है। विराट कोहली की तरह वे भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फिटनेस के दीवाने हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट की तरह उनका पसंदीदा रंग भी सफेद है।

Babar Azam about his Comparison with Virat Kohli & Solid Cover drive (reply) about criticism on his English (Language)

Tanvir Ahmed via Youtube says Babar Azam needs to improve his English, work on his personality and change his dress sense”

However many probably will feel as long as he’s scoring runs and doing well as skipper, it doesn’t matter how good his English is or what he wears”#Cricket pic.twitter.com/mDfNl5DwEl

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) May 17, 2020