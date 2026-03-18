पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चिकित्सा पैनल को संदेह है कि सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम और फखर जमान टी20 विश्व कप टीम में चुने जाते समय शायद शत प्रतिशत फिट नहीं थे। पिछले हफ्ते प्रेस कांफ्रेंस में वरिष्ठ चयनकर्ता आकिब जावेद ने भी यही चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि बोर्ड इस मामले की जांच करेगा। पाकिस्तान टीम के फिजियो क्लिफ डीकन पर खिलाड़ियों को चोट छिपाकर खेलने देने आरोप लग रहे हैं।

समाचार एजेंस पीटीआई को बोर्ड के करीबी सूत्र ने बताया कि ब्रिटेन में रहने वाले ‘स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एंड मेडिसिन’ के सलाहकार डॉ. जावेद मुगल ने विश्व कप के बाद बाबर और फखर की जांच करने के बाद चिंताएं जाहिर की थी। डॉ. मुगल जनवरी में पीसीबी के चिकित्सा पैनल में ‘स्पोर्ट्स एक्सरसाइज एंड मेडिसिन’ निदेशक के तौर पर शामिल हुए थे।

बाबर की चोट गंभीर

यह मामला तब सामने आया जब विश्व कप से लौटने के बाद बाबर ने पैर की मांसपेशियों में खिंचाव का हवाला देते हुए राष्ट्रीय टी20 चैंपियनशिप में खेलने से मना कर दिया जबकि फखर भी इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। सूत्र ने कहा, ‘जब बाबर की जांच की गई तो उनकी चोट जानकारी से अधिक गंभीर निकली जबकि फखर भी महीनों से इसी समस्या से जूझ रहे हैं।’

क्लिफ डीकन पर आरोप

सूत्र ने बताया कि राष्ट्रीय चयन समित ने चिकित्सा पैनल को साफ कर दिया था कि उन्होंने पाकिस्तान टीम के फिजियो क्लिफ डीकन से मंजूरी मिलने के बाद ही बाबर और फखर को विश्व कप टीम में चुना था। आरोप लग रहे हैं कि डीकन ने पहले भी खिलाड़ियों के साथ अपने करीबी संबंधों के चलते उन्हें छोटी-मोटी चोटों के बावजूद खेलने की अनुमति दी थी।बाबर आजम अभी चिकित्सा पैनल की देखरेख में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब कर रहे हैं और उम्मीद है कि उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने की अनुमति मिल जाएगी, जिसमें वह पेशावर जालमी के कप्तान होंगे।

बाबर को चयनकर्ताओं ने ड्रॉप करने का फैसला कर लिया था

पीएसएल 26 मार्च से शुरू हो रहा है। फखर हाल ही में एक नेशनल टी20 कप मैच में दिखे थे और मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वह बांग्लादेश में 50 ओवर की सीरीज के लिए पूरी तरह फिट नहीं थे, लेकिन अब वह टी20 इवेंट में खेलने के लिए ठीक हो गए हैं। दोनों खिलाड़ियों को बांग्लादेश दौरे पर नहीं चुना गया था, जिसमें पाकिस्तान सीरीज 1-2 से हार गया था। अब चयनकर्ताओं के करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि चोट की बात सामने आने से पहले ही, उन्होंने वर्ल्ड कप में खराब फॉर्म के कारण बाबर को ड्रॉप करने का फैसला कर लिया था।

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पीटीआई इनपुट से खबर