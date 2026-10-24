पाकिस्तान को नवंबर की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है और इस सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है जिसमें बाबर आजम ही कप्तान बने रहेंगे। मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 की अंकतालिका में पाकिस्तान सबसे नीचे है। बाबर आजम और उनकी टीम के लिए यह एक बहुत अहम सीरीज है क्योंकि वे फिर से जीत की राह पर लौटना चाहेंगे। इस फॉर्मेट में खेले गए अपने पिछले पांच मैचों में से ये टीम सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है।

इससे पहले पाकिस्तान ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेली थी और उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद बाबर आजम पर भरोसा जताया गया है और उन्हें टीम का कप्तान बनाए रखा गया है। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने अभी13 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है और बताया है कि तीन दिवसीय मैच के बाद दो और खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ जाएंगे। इंग्लैंड में बाबर की बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों को लेकर काफी आलोचना हुई थी, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम ने वेस्टइंडीज में अच्छा प्रदर्शन किया और तीन साल बाद अपने घर से बाहर पहली जीत दर्ज की थी।

सलमान आगा की हुई वापसी

पाकिस्तान की टीम में चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला। सलमान अली आगा जिन्होंने इंग्लैंड में पहले टेस्ट मैच के दौरान बाबर की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी की थी और उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया था। तीसरे टेस्ट से पहले उन्हें अन्य खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के साथ घर वापस भेज दिया गया था जिससे काफी हंगामा हुआ था। अब वे फिर से टीम में वापस आ गए हैं।पाकिस्तान लौटने के बाद सलमान अली आगा ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। सितंबर 2026 में उन्होंने किंग्समेन एकेडमी के लिए खेलते हुए नाबाद 300 रन बनाए।

श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान की टीम 4 से 6 नवंबर तक इस्लामाबाद क्लब में श्रीलंका के खिलाफ तीन दिवसीय वार्म-अप मैच खेलेगी। वार्म-अप मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी चयनकर्ता ‘पेट्रन्स स्क्वॉड’ से दो तेज गेंदबाजों को टेस्ट टीम में शामिल करेंगे। मोहम्मद ताहा को भी टीम में जगह दी गई है। प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-I फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में वे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे उन्होंने सात मैचों में तीन शतकों की मदद से कुल 730 रन बनाए।

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम

बाबर आजम (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अराफात मिन्हास, अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद ताहा, रजाउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, समीर मिन्हास, सऊद शकील।

उन्होंने ना कॉल उठाया, ना मैसेज का जवाब दिया; अमित मिश्रा ने कोहली पर लगाया इंटरनेशनल करियर को बर्बाद करने का आरोप

अमित मिश्रा ने बताया कि बताया कि उस समय पूर्व भारतीय कप्तान ने उन्हें झूठी उम्मीदें दी थीं और उन्होंने जब उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)