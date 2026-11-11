श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अर्धशतकीय पारी खेली थी और वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रन बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा से आगे हैं। श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी में पाकिस्तान की टीम ने 9 विकेट पर 434 रन बनाए थे और पारी की घोषणा कर दी थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये बाबर आजम का 24वां अर्धशतक था।

उस्मान ख्वाजा से आगे हैं बाबर आजम

बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 50 रन की पारी खेली थी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वो रन बनाने के मामले में उस्मान ख्वाजा से हैं। ख्वाजा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेले 47 टेस्ट मैचों में 3464 रन बनाए थे जबकि बाबर आजम ने अब तक खेले 44 टेस्ट मैचों में 3584 रन बनाए हैं जिसमें 4 शतक के साथ-साथ 24 अर्धशतक भी शामिल हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उनका बेस्ट स्कोर 196 रन रहा है और उनका औसत इन मैचों में अब तक 47.78 का है।

जो रूट हैं नंबर 1, टॉप-10 में कोई भारतीय नहीं

वर्ल्ड टेस्ट चैंपयनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में कोई भारतीय बैटर नहीं है। इस लिस्ट में फिलहाल ऋषभ पंत 14वें नंबर पर हैं जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक खेले 42 मैचों में 2948 रन बनाए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर कंगारू बल्लेबाज स्टीव स्मिथ हैं जिन्होंने 63 मैचों में अब तक 4804 रन बनाए हैं तो वहीं तीसरे स्थान पर मार्नस लाबूशेन हैं जिन्होंने अब तक खेले 4651 रन 63 मैचों में बनाए हैं।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 जो रूट 2019-2026 80 147 13 6815 262 50.85 11363 59.97 23 25 10 710 18 स्टीव स्मिथ 2019-2026 63 110 12 4804 211 49.02 9268 51.83 14 21 7 511 35 मार्नस लाबुशेन 2019-2026 63 115 9 4651 215 43.87 8890 52.31 11 24 4 528 14 ट्रैविस हेड 2019-2026 62 106 5 4200 175 41.58 5704 73.63 12 15 6 528 40 बेन स्टोक्स 2019-2026 64 117 7 3857 176 35.06 6550 58.88 8 19 6 395 88 बाबर आजम 2019-2026 44* 81 6 3584 196 47.78 6281 57.06 8 24 1 429 21 उस्मान ख्वाजा 2019-2026 47 88 8 3464 232 43.3 7234 47.88 8 14 6 369 13 जैक क्राउली 2020-2026 57 105 1 3314 267 31.86 5088 65.13 4 20 11 458 13 हैरी ब्रुक 2022-2026 37 64 1 3214 317 51.01 3827 83.98 9 17 4 342 44 केन विलियमसन 2019-2026 32 58 6 3025 251 58.17 5654 53.5 11 7 4 361 14

IND U19 vs PAK U19: अर्जुन ने पाकिस्तान के खिलाफ 80 गेंदों पर लगाया शतक, युवराज सिंह से होती है तुलना

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से अर्जुन ने शतकीय पारी खेली और टीम को खराब स्थिति से बाहर लाने का काम किया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 208 रन बनाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)