श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अर्धशतकीय पारी खेली थी और वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रन बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा से आगे हैं। श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी में पाकिस्तान की टीम ने 9 विकेट पर 434 रन बनाए थे और पारी की घोषणा कर दी थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये बाबर आजम का 24वां अर्धशतक था।
उस्मान ख्वाजा से आगे हैं बाबर आजम
बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 50 रन की पारी खेली थी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वो रन बनाने के मामले में उस्मान ख्वाजा से हैं। ख्वाजा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेले 47 टेस्ट मैचों में 3464 रन बनाए थे जबकि बाबर आजम ने अब तक खेले 44 टेस्ट मैचों में 3584 रन बनाए हैं जिसमें 4 शतक के साथ-साथ 24 अर्धशतक भी शामिल हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उनका बेस्ट स्कोर 196 रन रहा है और उनका औसत इन मैचों में अब तक 47.78 का है।
जो रूट हैं नंबर 1, टॉप-10 में कोई भारतीय नहीं
वर्ल्ड टेस्ट चैंपयनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में कोई भारतीय बैटर नहीं है। इस लिस्ट में फिलहाल ऋषभ पंत 14वें नंबर पर हैं जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक खेले 42 मैचों में 2948 रन बनाए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर कंगारू बल्लेबाज स्टीव स्मिथ हैं जिन्होंने 63 मैचों में अब तक 4804 रन बनाए हैं तो वहीं तीसरे स्थान पर मार्नस लाबूशेन हैं जिन्होंने अब तक खेले 4651 रन 63 मैचों में बनाए हैं।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|बल्लेबाज
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4
|6
|जो रूट
|2019-2026
|80
|147
|13
|6815
|262
|50.85
|11363
|59.97
|23
|25
|10
|710
|18
|स्टीव स्मिथ
|2019-2026
|63
|110
|12
|4804
|211
|49.02
|9268
|51.83
|14
|21
|7
|511
|35
|मार्नस लाबुशेन
|2019-2026
|63
|115
|9
|4651
|215
|43.87
|8890
|52.31
|11
|24
|4
|528
|14
|ट्रैविस हेड
|2019-2026
|62
|106
|5
|4200
|175
|41.58
|5704
|73.63
|12
|15
|6
|528
|40
|बेन स्टोक्स
|2019-2026
|64
|117
|7
|3857
|176
|35.06
|6550
|58.88
|8
|19
|6
|395
|88
|बाबर आजम
|2019-2026
|44*
|81
|6
|3584
|196
|47.78
|6281
|57.06
|8
|24
|1
|429
|21
|उस्मान ख्वाजा
|2019-2026
|47
|88
|8
|3464
|232
|43.3
|7234
|47.88
|8
|14
|6
|369
|13
|जैक क्राउली
|2020-2026
|57
|105
|1
|3314
|267
|31.86
|5088
|65.13
|4
|20
|11
|458
|13
|हैरी ब्रुक
|2022-2026
|37
|64
|1
|3214
|317
|51.01
|3827
|83.98
|9
|17
|4
|342
|44
|केन विलियमसन
|2019-2026
|32
|58
|6
|3025
|251
|58.17
|5654
|53.5
|11
|7
|4
|361
|14
IND U19 vs PAK U19: अर्जुन ने पाकिस्तान के खिलाफ 80 गेंदों पर लगाया शतक, युवराज सिंह से होती है तुलना
पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से अर्जुन ने शतकीय पारी खेली और टीम को खराब स्थिति से बाहर लाने का काम किया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 208 रन बनाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)