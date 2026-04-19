चेन्नई सुपर किंग्स के युवा बैटर आयुष म्हात्रे ने आईपीएल 2026 के 27वें मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ बेहद तेज पारी खेली। हलांकि इस पारी के दौरान आयुष को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई और उसके बाद वो आउट हो गए। आयुष की इंजरी गंभीर है और अब वो आगे कितने मैचों में नहीं खेल पाएंगे इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन हैदराबाद के खिलाफ खेली अपनी पारी के बाद उन्होंने वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा समेत 4 बल्लेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

आयुष म्हात्रे ने तोड़ा 4 खिलाड़ियों का रिकॉर्ड

हैदरबाद के खिलाफ रन चेज के दौरान संजू सैमसन के आउट होन के बाद आयुष तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए और उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उनकी पारी देखकर ऐसा लग रहा था कि वो टीम को जीत तक आसानी से पहुंचा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्हें इंजरी हुई, लेकिन वो खेलने की कोशिश करते रहे पर आउट हो गए। उन्होंने 13 गेंदों पर एक छक्का और 5 चौकों की मदद से 30 रन की पारी खेली और उनका स्ट्राइक रेट 230.77 का रहा।

आयुष ने हैदराबाद के खिलाफ 30 रन की पारी खेली और इसके बाद वो आईपीएल में पहली 13 पारियों के बाद सबसे ज्यादा 30 या 30 प्लस की पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। आयुष ने आईपीएल की पहली 13 पारियों के बाद 9वीं बार किसी मैच में 30 या उससे बड़ी पारी खेलने का कमाल किया। उन्होंने एक साथ वैभव सूर्यवंशी, एमएस धोनी, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने अब तक ऐसा 8-8 बार किया है।

आईपीएल की पहली 13 पारियों के बाद सबसे ज्यादा बार 30 या उससे बड़ी पारी खेलने वाले बैटर्स

09: आयुष म्हात्रे

08: वैभव सूर्यवंशी

08: एमएस धोनी

08: गौतम गंभीर

08: रोहित शर्मा

सीएसके को मिली 10 रन से हार

आपको बता दें कि हैदराबाद और चेन्नई के बीच खेले गए मुकाबले में इशान किशन की टीम को 10 रन से जीत मिली थी। इस मैच में हैदराबाद ने पहले बैटिंग की थी और फिर 20 ओवर में 9 विकेट पर 194 रन बनाए। इसके जवाब में सीएसके की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 184 रन बनाए और उसे हार मिली। इस मैच में सीएसके के खिलाफ 3 विकेट लेने वाले ईशान मलिंगा को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया।

अभिषेक ने तोड़ा सहवाग का महारिकॉर्ड, IPL में सबसे कम गेंदों पर 2000 रन बनाने वाले टॉप-9 भारतीय

अभिषेक शर्मा ने सीेएसके के खिलाफ दमदार पारी खेली और वीरेंद्र सहवाग के इस महारिकॉर्ड को तोड़ दिया। अभिषेक ने 15 गेंदों पर अर्धशतक भी लगाया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)