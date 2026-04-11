आईपीएल 2026 के 18वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के युवा खिलाड़ी आयुष म्हात्रे ने 36 गेंद पर 59 रन बनाए। उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की लेकिन पारी के 18वें ओवर के बीच में उन्हें टीम की तरफ से रिटायर्ड आउट कर दिया गया। आयुष भी मैदान से वापस जाते समय नाखुश थे और गुस्से में नजर आए। इसके बाद कमेंटेटर्स ने सवाल भी उठाए। आईपीएल में छठी बार ऐसा हुआ कि कोई खिलाड़ी रिटायर्ड आउट हुआ।
कितना सफल रहा यह फैसला?
सीएसके ने यह फैसला लिया और उसके बाद शिवम दुबे को बल्लेबाजी के लिए उतारा। चेन्नई के लिए शिवम दुबे ने नाबाद रहते हुए 10 गेंद पर 20 रन बनाए। वहीं टीम का विकेट अगर तकनीकी तौर पर देखें तो सिर्फ एक ही गिरा फिर भी टीम 20 ओवर में 212 रन ही बना सकी। इस लिहाज से यह फैसला फिफ्टी-फिफ्टी रहा। क्योंकि म्हात्रे सेट थे और वह कंडीशन्स को समझ चुके थे।
सीएसके ने दिल्ली को दिया 213 का लक्ष्य
चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की। सीएसके ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 20 ओवर में 2 विकेट पर 212 रन बनाए। संजू सैमसन ने नाबाद रहते हुए 56 गेंद पर 115 रन की बेहतरीन पारी खेली। उनके अलावा आयुष म्हात्रे ने 59 रन बनाए। दिल्ली के लिए एकमात्र विकेट गेंद से अक्षर पटेल ने लिया और आउट ऑफ फॉर्म सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन भेजा।
|#
|बल्लेबाज
|टीम
|रन
|गेंद
|SR
|बनाम
|मैदान
|साल
|1
|डेवोन कॉन्वे
|CSK
|69
|49
|140.8
|PBKS
|Mullanpur
|2025
|2
|आयुष म्हात्रे
|CSK
|59
|36
|163.8
|DC
|Chennai
|2026
|3
|अथर्व तायडे
|GT
|55
|42
|130.9
|DC
|Dharamshala
|2023
|4
|साई सुदर्शन
|GT
|43
|31
|138.7
|MI
|Ahmedabad
|2023
|5
|रविचंद्रन अश्विन
|RR
|28
|23
|121.7
|LSG
|Wankhede
|2022
|6
|तिलक वर्मा
|MI
|25
|23
|108.7
|LSG
|Lucknow
|2025
“टीम इंडिया में डेब्यू का हकदार”: वैभव सूर्यवंशी पर अरुण सिंह धूमल का बड़ा बयान, क्या IPL चेयरमैन ने दिया हिंट?
आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी बेहतरीन फॉर्म में हैं और लगातार तूफानी बैटिंग कर रहे हैं। उनको लेकर अब टीम इंडिया में डेब्यू की मांग तेज हो रही है। इसी बीच आईपीएल चेयरमैन का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका यह बयान टीम इंडिया में डेब्यू को लेकर एक बड़ा हिंट भी हो सकता है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर