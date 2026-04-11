आईपीएल 2026 के 18वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के युवा खिलाड़ी आयुष म्हात्रे ने 36 गेंद पर 59 रन बनाए। उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की लेकिन पारी के 18वें ओवर के बीच में उन्हें टीम की तरफ से रिटायर्ड आउट कर दिया गया। आयुष भी मैदान से वापस जाते समय नाखुश थे और गुस्से में नजर आए। इसके बाद कमेंटेटर्स ने सवाल भी उठाए। आईपीएल में छठी बार ऐसा हुआ कि कोई खिलाड़ी रिटायर्ड आउट हुआ।

कितना सफल रहा यह फैसला?

सीएसके ने यह फैसला लिया और उसके बाद शिवम दुबे को बल्लेबाजी के लिए उतारा। चेन्नई के लिए शिवम दुबे ने नाबाद रहते हुए 10 गेंद पर 20 रन बनाए। वहीं टीम का विकेट अगर तकनीकी तौर पर देखें तो सिर्फ एक ही गिरा फिर भी टीम 20 ओवर में 212 रन ही बना सकी। इस लिहाज से यह फैसला फिफ्टी-फिफ्टी रहा। क्योंकि म्हात्रे सेट थे और वह कंडीशन्स को समझ चुके थे।

सीएसके ने दिल्ली को दिया 213 का लक्ष्य

चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की। सीएसके ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 20 ओवर में 2 विकेट पर 212 रन बनाए। संजू सैमसन ने नाबाद रहते हुए 56 गेंद पर 115 रन की बेहतरीन पारी खेली। उनके अलावा आयुष म्हात्रे ने 59 रन बनाए। दिल्ली के लिए एकमात्र विकेट गेंद से अक्षर पटेल ने लिया और आउट ऑफ फॉर्म सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन भेजा।

IPL इतिहास · रिटायर्ड आउट खिलाड़ी
2022 से अब तक के सभी 6 मामले · स्कोर, स्ट्राइक रेट और विवरण
कुल घटनाएं
6
सर्वाधिक रन
69
सर्वश्रेष्ठ SR
163.8
सर्वाधिक वर्ष
2023 / 25
1
डेवोन कॉन्वे
CSK · Mullanpur · 2025
69 (49)
2
आयुष म्हात्रे
CSK · Chennai · 2026
59 (36)
3
अथर्व तायडे
GT · Dharamshala · 2023
55 (42)
4
साई सुदर्शन
GT · Ahmedabad · 2023
43 (31)
5
रविचंद्रन अश्विन
RR · Wankhede · 2022
28 (23)
6
तिलक वर्मा
MI · Lucknow · 2025
25 (23)
# बल्लेबाज टीम रन गेंद SR बनाम मैदान साल
1 डेवोन कॉन्वे CSK 69 49 140.8 PBKS Mullanpur 2025
2 आयुष म्हात्रे CSK 59 36 163.8 DC Chennai 2026
3 अथर्व तायडे GT 55 42 130.9 DC Dharamshala 2023
4 साई सुदर्शन GT 43 31 138.7 MI Ahmedabad 2023
5 रविचंद्रन अश्विन RR 28 23 121.7 LSG Wankhede 2022
6 तिलक वर्मा MI 25 23 108.7 LSG Lucknow 2025
सभी आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से · SR = स्ट्राइक रेट
स्ट्राइक रेट तुलना — रिटायर्ड आउट के समय (अधिकतम: 163.8)
आयुष म्हात्रे
CSK · 2026
163.8
डेवोन कॉन्वे
CSK · 2025
140.8
साई सुदर्शन
GT · 2023
138.7
अथर्व तायडे
GT · 2023
130.9
रविचंद्रन अश्विन
RR · 2022
121.7
तिलक वर्मा
MI · 2025
108.7
स्रोत: ESPNcricinfo, Cricbuzz · डेटा 11 अप्रैल 2026 तक
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