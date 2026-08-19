दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 34वें मुकाबले में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स का सामना साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के साथ हुआ। इस मुकाबले में साउथ दिल्ली ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 4 विकेट से हरा दिया और साउथ दिल्ली की जीत में कप्तान आयुष बदोनी की तूफानी पारी का बड़ा योगदान रहा। आयुष बदोनी ने इस मैच में अपनी पारी से नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान सार्थक रंजन और यश डबास की पारी पर पूरी तरह से पानी फेर दिया।

इस मैच में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने पहली पारी में 20 ओवर में 9 विकेट पर 207 रन का अच्छा स्कोर बनाया। साउथ दिल्ली को जीत के लिए 208 रन का लक्ष्य मिला था जिसे इस टीम ने 19.3 ओवर में 6 विकेट पर 208 रन बनाकर हासिल कर लिया। साउथ दिल्ली की ये 9वें मैच में 5वीं जीत रही जबकि नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की ये 9वें मैच में 5वीं हार रही।

आयुष बदोनी ने खेली 90 रन की पारी

साउथ दिल्ली को जीत के लिए 208 रन का लक्ष्य मिला था और कप्तान आयुष बदोनी ने क्या शानदार बैटिंग की। उन्होंने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई और शुरुआत से ही अटैकिंग गेम खेला। आयुष को मैदान पर आने का मौका जल्दी ही मिल गया जब साउथ दिल्ली ने अपना पहला विकेट 25 रन के स्कोर पर गंवा दिया और तेज बैटिंग कर रहे सनत सांगवान 9 गेंदों पर 21 रन बाकर आउट हुए। आयुष ने इसके बाद 8 छक्के और 4 चौकों की मदद से 47 गेंदों पर 90 रन की पारी खेलकर जीत की नींव रख दी। इसके बाद अंकित डबास ने नाबाद 26 रन जबकि प्रणव पंत ने 15 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के लिए अजय यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए।

सार्थक-यश की पारी पर फिरा पानी

साउथ दिल्ली के खिलाफ नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान सार्थक रंजन ने तेज पारी खेलते हुए 6 छक्के और एक चौके की मदद से 23 गेंदों पर 45 रन की पारी खेली जबकि यश डबास ने 38 गेंदों पर 78 रन की पारी खेली और 6 छक्के और 5 चौके बनाए। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 45 गेंदों पर 107 रन की शतकीय साझेदारी भी हुई, लेकिन बाद के बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और ये टीम 207 के स्कोर पर रुक गई। साउथ दिल्ली के लिए दिव्यांश रावत ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए जबकि अंशुमान हुडा और अंकित डबास ने 2-2 सफलता हासिल की।

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