सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने दिल्ली की टीम का ऐलान कर दिया है। इस टूर्नामेंट के लिए दिल्ली की जिस 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है उसके कप्तान आयुष बदोनी होंगे। वहीं इशांत शर्मा को भी टीम में शामिल किया गया है जबकि युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा और मयंक यादव भी इस टीम का हिस्सा हैं।

नितीश राणा को नहीं किया गया शामिल

दिल्ली की टीम में नितीश राणा को शामिल नहीं किया गया है जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है। इस टूर्नामेंट के लिए दिल्ली ने एक बेहद मजबूत टीम का चयन किया है जो काफी संतुलित नजर आ रही है। इस टीम में बल्लेबाजों की जबरदस्त फौज मौजूद है जिसमें आयुष बदोनी, प्रियांश आर्या, यश ढुल, अनुज रावत, सार्थक रंजन मौजूद हैं।

इस टीम की गेंदबाजी आक्रमण बेहद शानदार है। अनुभवी इशांत शर्मा तो टीम का हिस्सा हैं ही उनके साथ-साथ हर्षित राणा और मयंक यादव भी टीम का हिस्सा हैं। विकेटकीपर के रूप में टीम में अनुज रावत और तेजस्वी का चयन किया गया है जबकि हिम्मत सिंह जैसे ऑलराउंडर को भी टीम में मौका दिया गया है। इसके अलावा दिग्वेश, सुयश शर्मा, मनोज रावत, सिमरजीत सिंह भी टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 की शुरुआत 14 नवंबर से होगी और ये 6 दिसंबर तक खेला जाएगा। इसमें 38 टीमें हिस्सा लेंगी जिन्हें 4 एलीट ग्रुप और एक प्लेयर ग्रुप मं बांटा गया है। दिल्ली को तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, सौराष्ट्र और रेलवे जैसी मजबूत टीमों के साथ एलीट ग्रुप B में रखा गया है। इस टूर्नामेंट में दिल्ली की टीम अपना पहला मैच 14 नवंबर को इंदौर में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ खेलेगी।

SMAT 2026-27 के लिए दिल्ली की टीम

आयुष बदोनी (कप्तान), प्रियांश आर्या, सार्थक रंजन, यश ढुल, आयुष डोसेजा, तेजस्वी (विकेटकीपर), अनुज रावत (विकेटकीपर), हिम्मत सिंह, मनोज रावत, केशव डबास, सुयश शर्मा, दिग्वेश, इशांत शर्मा, हर्षित राणा, मयंक यादव, सिमरजीत सिंह।

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