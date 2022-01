बर्थडे पर रोमांटिक हुए अक्षर पटेल, घुटने के बल बैठ गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज; देखें PHOTOS

Who is Axar Patel Girlfriend: अक्षर ने जिस जगह मेहा को प्रपोज किया वहां फूलों से बहुत बड़ा हार्ट बनाया गया था। वहीं, बहुत बड़े अक्षरों में MARRY ME लिखा हुआ था।

अक्षर पटेल ने अपने 28वें जन्मदिन को तब बेहद खास बना दिया, जब बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच गर्लफ्रेंड मेहा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। (सोर्स- इंस्टाग्राम/अक्षर पटेल)

