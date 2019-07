श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच रविवार यानी कि 28 जुलाई को एक मुकाबला खेला गया। इसमें श्रीलंका ने शानदार जीत दर्ज की। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में अविष्का फर्नांडो ने एक कमाल की पारी खेली। हालांकि जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे उसी वक्त स्टेडियम में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। दरअसल इस मैच को देखने के लिए फर्नांडो के पिता स्टेडियम में मौजूद थे। जब फर्नांडो आतिशी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत के करीब ले जा रहे थे तभी अचानक उनके पिता स्टेडियम में गिए पड़े।

श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज फर्नांडो ने इस मैच में 75 गेंदों में 82 रनों की जिताऊ पारी खेली और मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए। खबरों की मानें तो अचानक उनके स्टेडियम में गिरने के बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। पिता की इस स्थिति से फर्नांडो अनजान थे और उन्होंने अपनी पारी जारी रखी। जब वो आउट होने के बाद पवेलियन पहुंचे तो उन्हें इस बारे में पता चल पाया। फर्नांडो के पिता डायबिटीज के मरीज हैं। फर्नांडो ने अपने वनडे करियर का दूसरा अर्धशतक जड़ा है।

Sri Lanka opener Avishka Fernando’s father has been admitted to hospital after he was fainted while watching 2nd ODI between Sri Lanka & Bangladesh played at R Premadasa stadium. Avishka on 77*. #SLvBAN pic.twitter.com/wLXhD1UShn

— Manjula Basnayake (@BasnayakeM) July 28, 2019