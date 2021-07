इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले भारतीय टीम आज से डरहम में काउंटी सिलेक्ट XI के खिलाफ तीन दिवसीय वार्म-अप मैच खेल रही है। इस मैच में हर कोई तब चौंक गया जब दो भारतीय खिलाड़ी भारत के ही खिलाफ मैदान पर उतरे। जी हां ये सच है आवेश खान और वाशिंगटन सुंदर भारतीय टीम के खिलाफ इस मुकाबले में उतरे हैं।

भारत के इन दो खिलाड़ियों को भारतीय टीम में भले ही मौका नहीं मिल पाया हो लेकिन ये दोनों खिलाड़ी काउंटी की टीम में चुने गए। निश्चित ही हर किसी के जहन में ये सवाल जरूर उमड़ रहा होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों ?

Avesh Khan is playing for Durham, wait what? pic.twitter.com/nsRwnNwFI2

— Mr. Critic (@ChiragA45) July 20, 2021