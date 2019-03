सोशल मीडिया पर ट्रोल एक बड़ी चुनौती हैं। हालांकि, अक्सर लोग ट्रोल से उलझने की बजाय दूरी बनाने में ही भलाई समझते हैं। लेकिन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने एक महिला खिलाड़ी का पक्ष लेते हुए ट्रोल्स को ही खरी-खोटी सुना डाली । महिला फुटबॉल प्लेयर टाइला हैरिस की एक तस्वीर पर ट्रोल भद्दे कॉमेंट्स कर रहे थे। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने ट्रोल को ‘डरपोक कीड़े-मकोड़े’ कह डाला। दरअसल, महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने करते हुए एक जबरदस्त किक मारी थी। फोटोग्राफ में उनकी पूरी टांग दिख रही है। मंगलवार को उनकी इस तस्वीर को ब्रॉकास्टर ने ऑनलाइन पब्लिश की थी। हैरिस ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल लीग वीमंस (AFLW) टीम की सदस्य हैं।

तस्वीर पर जब ट्रोल ने भद्दे कॉमेंट शुरू किए तो हैरिस ने इस पर प्रतिक्रिया दजेते हुए इसे ‘यौन शोषण’ करार दिया। हालांकि, गंदे और अपमानित करने वाले कॉमेंट्स को देखते हुए ब्रॉडकास्टर ने फोटो हटा ली। हालांकि, बाद में उसने माफी मांगते हुए इसे दोबारा अपलोड किया और कहा कि उसके द्वारा तस्वीर हटाने से गलत मैसेज गया है। हम अपने पेज से ट्रोल्स का सफाया करने की कोशिश करेंगे।

We're sorry. Removing the photo sent the wrong message.

Many of the comments made on the post were reprehensible & we'll work harder to ban trolls from our pages.

Our intention was to highlight @taylaharriss incredible athleticism & we'll continue to celebrate women's footy. pic.twitter.com/p24Ll08LRC

