ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों बिग बैश लीग की धूम मची हुई है, इस लीग में खिलाड़ियों के कई उम्दा प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, बल्ले और गेंद दोनों से ही खिलाड़ी सभी को चकित कर रहे हैं। ऐसा ही एक मुकाबला 24 दिसंबर को देखने को मिला जब सिडनी सिक्सर और सिडनी थंडर की टीमें आपस में भिड़ीं थीं। इस मुकाबले में खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी का मुजायारा पेश किया, जिसमें खासतौर पर जॉस बटलर, टॉम करन और शीन ऐबॉट की बल्लेबाजी चर्चा का विषय रही लेकिन इसी मुकाबले में एबॉट ने एक ऐसा शानदार छक्का जड़ा जो हर ओर चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है।

ऑस्ट्रेलिया के शानदार ऑलराउंडर्स की लिस्ट में शुमार एबॉट इस लीग में सिडनी सिक्सर की ओर से खेल रहे हैं। इस मैच में फवाद अहमद की गेंद पर एबॉट ने एक गंगनचुंबी छक्का जड़ा जो सीधा जाकर स्टेडियम की छत पर गिरा। उनके इस शॉट को देखकर गेंदबाज और मैदान में मौजूद दर्शक भी हैरान रह गए। ऐसा शॉट कभी कभार ही मैदान पर देखने को मिलता है।

That’s HUGE! Sean Abbott had his @Weet_Bix this morning! #BBL08 pic.twitter.com/cZ9naPcyns

— KFC Big Bash League (@BBL) December 24, 2018