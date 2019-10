कल्पना कीजिए आप मैदान पर देश के क्रिकेट खेल रहे हों और इंटरवल पर आपके प्रधानमंत्री ड्रिंक्स लेकर पहुंच जाएं। जी हां, चौंक गए न आप, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा स्थित मनुका ओवल मैदान पर ऐसा सच में हुआ है। दरअसल, इन दिनों श्रीलंकाई टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। उसे वहां 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है।

सीरीज का पहला टी20 27 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा। इससे पहले 24 अक्टूबर को श्रीलंका और प्रधानमंत्री इलेवन के बीच एक अभ्यास मैच खेला गया। मैच के ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मैदान पर ड्रिंक्स पहुंचाकर सबको चौंका दिया। उनके इस कार्य की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। यूजर्स कुछ इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, ‘प्रधानमंत्री अभी वॉटर बॉय की ड्यूटी पर हैं।’

मैच में प्रधानमंत्री इलेवन की ओर से खेल रहे डेनियल फालिंस ने श्रीलंका के दासुन सनाका का विकेट लिया। फिर क्या था, दासुन सनाका पवेलियन की ओर बढ़े और दूसरी ओर से मॉरिसन खिलाड़ियों के लिए ड्रिंक्स लेकर मैदान पर पहुंच गए। उनकी मैदान पर ड्रिक्स ले जाने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब यह मॉरिसन की हौसलाअफजाई थी या फिर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, प्रधानमंत्री इलेवन ने श्रीलंका को 1 विकेट से हरा दिया।

Hope @narendramodi distributes tea in India’s next match https://t.co/COedJ770oq — Guru official ™ (@GuruLeaks) October 24, 2019

Aussie Prime Minister @ScottMorrisonMP served water to Aussie players in a cricket match against #SriLanka. What an event, I’m awestruck and literally speechless. What a passion ! Hats of Sir.@cricketcomau#AUSvSL pic.twitter.com/rtVoYhqBrv — The Cricket Fanatic (@SHIRAZSHER) October 24, 2019

One of the unusual sites in cricket. #Australia‘s Prime Minister on duty as a water boy during #SriLanka‘s T20 encounter against Australia PM XI https://t.co/RFuxlRalYJ — Arthur Wamanan (@ArthurWamanan) October 24, 2019

Imagine our pm going as water boy 100 body guards behind him — zack (@zakcool1) October 24, 2019

