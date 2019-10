कुछ दिन पहले श्रीलंका के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन मैदान पर ड्रिंक्स लेकर पहुंच गए थे। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुईं थीं। अब फिर वे अपने पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। इस बार मामला टी20 वर्ल्ड कप का है। जी हां, स्कॉट मॉरिसन ने एक वीडियो पोस्ट कर अगले साल अपने देश में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को देखने के लिए भारतीयों को आमंत्रित किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग भी किया। उनके इस न्योते को मोदी ने तुरंत ही सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने मॉरिसन को जवाब देने में देर नहीं लगाई।

मोदी ने मॉरिसन की पोस्ट पर रिट्वीट करते हुए लिखा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वर्ल्ड कप देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट और क्रिकेट प्रेमी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। मोदी ने लिखा, ‘प्यारा वीडियो। जब मेरे अच्छे दोस्त और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन निजी तौर पर न्योता भेज रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट और क्रिकेट प्रेमी ऑस्ट्रेलिया घूमने की योजना बनाएंगे। हमारे क्रिकेट फैंस भी काफी उत्साहित हैं।’ मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को दिवाली की शुभकानाएं भी दीं। मॉरिसन को भी शायद मोदी से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों में हिंदी में लिखी। मॉरिसन ने मोदी के जवाब पर लिखा, ‘धन्यवाद। कितना अच्छा है दीपावली का त्योहार।’

Lovely video.

When my good friend and the PM of Australia @ScottMorrisonMP personally invites, I am sure many more tourists and cricket lovers will plan to visit Australia.

And, our cricket fans are also the liveliest.

Let me also wish the people of Australia a Happy Diwali! https://t.co/wbr0CWd18A

— Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2019