सेरेना विलियम्स की 24वां ग्रैंडस्लैम खिताब जीतकर रिकॉर्ड बराबर करने की कवायद फिर से अधूरी रह गई। 39 साल की इस अमेरिकी दिग्गज को गुरुवार को मेलबर्न (Melbourne) के रॉड लेवर एरेना (Rod Laver Arena) में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जापान की 23 साल की नाओमी ओसाका से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ओसाका ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में सेरेना को 6-3, 6-4 से हराया।

इससे पहले 2018 में यूएस ओपन के फाइनल में सेरेना विलियम्स (Serena Williams) को हराने वाली ओसाका चौथी बार किसी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में पहुंची हैं। इससे उन्होंने अपने विजय अभियान को 20 मैचों तक भी पहुंचा दिया है। जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त ओसाका ने पिछले साल भी यूएस ओपन का खिताब जीता था, जबकि 2019 में वह ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन बनी थीं। वह शनिवार को होने वाले फाइनल में अमेरिका की 22वीं वरीय जेनिफर ब्राडी से भिड़ेंगी। जेनिफर ब्राडी ने दूसरे सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की 25वीं वरीय कैरोलिना मुचोवा को 6-4, 3-6, 6-4 से हराया।

गुरुवार को रॉड लेवर एरेना में दर्शकों की वापसी हुई। उन्हें कोविड-19 लॉकडाउन के कारण पांच दिन तक स्टेडियम में आने से रोका गया था। सेरेना और ओसाका का मैच देखने के लिए 7000 लोगों को अनुमति दी गई थी। यह संख्या स्टेडियम की दर्शक क्षमता की आधी है।

इस हार्डकोर्ट टूर्नामेंट में यह सबसे गर्म दिनों में से एक था। तापमान 30 डिग्री पर पहुंच गया था और ऐसे में ओसाका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उन्होंने गलतियां की जिससे सेरेना पहले सेट में 2-0 से आगे हो गयी। ओसाका के एक और डबल फाल्ट से सेरेना के पास ब्रेक प्वाइंट लेकर 3-0 की बढ़त बनाने का मौका था, लेकिन वह चूक गईं। इसके बाद जापानी खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

