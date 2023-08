Australia Open 2023: एचएस प्रणॉय खिताब से चूके, 90 मिनट तक चले रोमांचक फाइनल में मिली हार

विश्व में 24वें नंबर के खिलाड़ी वेंग से वर्ल्ड नंबर नौ एचएस प्रणॉय 9-21, 23-21, 20-22 से हार गए।

एचएस प्रणॉय को फाइनल में मिली हार (फोटो साभार- Badminton Photo)

भारत के एचएस प्रणॉय को रविवार को ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में चीन के वेंग होंग यांग से तीन गेम तक चले रोमांचक मैच में हार का सामना करना पड़ा। प्रणॉय के पास इस साल दूसरा बीडब्ल्यूएफ 500 टूर्नामेंट जीतने का मौका था लेकिन वह ऐसा करन पाए। विश्व में 24वें नंबर के खिलाड़ी वेंग से 9-21, 23-21, 20-22 से हार गए। प्रणॉय बढ़त का नहीं ले सके फायदा केरल के रहने वाले 31 वर्षीय प्रणॉय ने पहला गेम 21-9 से गंवाया था। वेंग पूरी तरह मैच में हावी रहे थे। इसके बाद दूसरे गेम में उन्होंने अच्छी वापसी की। दूसरा गेम काफी रोमांचक रहा और प्रणॉय ने इसे 23-20 से अपने नाम किया। आखिरी गेम में प्रणॉय ने 19-14 की लीड हासिल कर ली थी लेकिन यहां से जैसे सारा मैच ही पलट गया। वेंग ने जबरदस्त वापसी की और स्कोर को 20-20 से तक ले आए। इसके बाद उन्होंने अगले दो अंक हासिल करके चैंपियनशिप जीती। वेंग ने लिया बदला इन दोनों खिलाड़ियों के बीच इससे पहले केवल एक मुकाबला हुआ था। प्रणॉय ने उस मैच में तीन गेम में जीत दर्ज करके मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीता था। हालांकि इस बार वेंग ने उस हार का बदला लिया। प्रणॉय ने प्रियांशू को दी थी मात मई में मलेशियाई मास्टर्स सुपर 500 जीतने वाले 31 वर्षीय प्रणॉय ने शनिवार को हमवतन प्रियांशु राजावत को 21-18, 21-12 से हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया था। प्रणॉय ने कहा,‘‘ बहुत कुछ श्रेय मुझे जाता है क्योंकि मैं बदलाव को स्वीकार करने और नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार था। जो टीम मेरे साथ काम कर रही है वह वास्तव में शानदार है। वे अभ्यास के दौरान हर दिन मेरी मदद करते हैं।’’ Also Read बेटी के खेल के लिए कर्जे में डूबे पिता, गन्ने के खेत में किया अभ्यास; मुश्किलों से भरा रहा वर्ल्ड चैंपियन अदिति का सतारा से बर्लिन तक का सफर

