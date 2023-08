Australian Open: पीवी सिंधु का पीछा नहीं छोड़ रहा खराब फॉर्म, 39 मिनट में हारीं क्वार्टरफाइस मुकाबला

विश्व चैम्पियनशिप 2019 विजेता पीवी सिंधु चोट से उबरने के बाद से खराब फॉर्म से गुजर रही है। वह इस साल 12 बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर टूर्नामेंटों में से सात में जल्दी बाहर हो गई।

पीवी सिंधु का सफर ऑस्ट्रेलियन ओपन में खत्म हो गया है (फोटो साभार- ANI)

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी वी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की बेवेन झांग से सीधे गेम में हारकर बाहर हो गई । पिछले कई टूर्नामेंटों से शुरुआती दौर में ही बाहर होने के कारण विश्व रैंकिंग में 17वें स्थान पर खिसकी सिंधु को दुनिया की 12वें नंबर की खिलाड़ी झांग ने 39 मिनट में 21 – 12, 21 – 17 से हरा दिया। चीनी खिलाड़ी को नहीं हरा सकीं सिंधु पिछले दस मुकाबलों में सिंधु ने झांग को छह बार हराया है लेकिन चीनी मूल की इस अमेरिकी खिलाड़ी से आज पार नहीं पा सकी। सिंधु ने हमवतन अष्मिता चालिहा और आकर्षि कश्यप को पहले दो दौर में हराया था लेकिन झांग से हार निराशाजनक रही। अब वह 21 से 27 अगस्त तक डेनमार्क के कोपेनहेगन में विश्व चैम्पियनशिप खेलेंगी। खराब फॉर्म से जूझ रही हैं सिंधू विश्व चैम्पियनशिप 2019 विजेता सिंधु चोट से उबरने के बाद से खराब फॉर्म से गुजर रही है। वह इस साल 12 बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर टूर्नामेंटों में से सात में जल्दी बाहर हो गई। साल की शुरूआत में उन्होंने कोरिया के पार्क ताए सांग से नाता तोड़कर कुछ समय साइ की कोच विधि चौधरी के साथ काम किया । अब उनके साथ नये कोच मोहम्मद हफीज हाशिम हैं जो 2003 आल इंग्लैंड चैम्पियन रह चुके हैं। भारतीयों में एच एस प्रणॉय का सामना इंडोनेशिया के शीर्ष वरीयता प्राप्त एंथोनी जिंटिंग से होगा जबकि 2021 विश्व चैम्पियनशिप रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत की टक्कर हमवतन प्रियांशु राजावत से होगी । मिथुन मंजूनाथ को भी मिली हार भारत के दो अन्य खिलाड़ियों मिथुन मंजूनाथ और किरण जॉर्ज को पुरुष एकल में हालांकि हार का सामना करना पड़ा। पहले दौर में चौथी वरीयता प्राप्त और दुनिया के सातवें नंबर के खिलाड़ी सिंगापुर के कीन यू लोह को हराने वाले मंजूनाथ मलेशिया के ज़ी जिया ली से 13-21, 21-12, 19-21 से हार गए। जॉर्ज इंडोनेशिया के शीर्ष वरीयता प्राप्त एंथोनी सिनिसुका गिंटिंग के सामने किसी तरह की चुनौती पेश नहीं कर पाए और सीधे गेम में 15-21, 18-21 से हारकर बाहर हो गए। Also Read IND vs WI: तिलक वर्मा ने लगातार दो गेंदों पर दो छक्के लगाकर की इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत, गेंद की स्पीड थी हैरान करने वाली

