भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के मैदान पर तीसरे टेस्ट मैच का रोमांच जारी है। इस मुकाबले में विराट सेना का पलड़ा भारी लग रहा है जिसके चलते टीम काफी उत्साहित दिख रही है। हालांकि मैदान में बैठे दर्शकों और विराट कोहली के बीच एक अजीब सा रवैया इस सीरीज में देखने को मिला है। दोनों के बीच कहासुनी की कहानी काफी पुरानी रही है, खासतौर पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में। इसकी एक और झलक इस मैच के तीसरे दिन भी देखने को मिली जब ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने अपनी सारी हदें पार करते हुए कोहली के लिए जमकर हूटिंग की जिसका कप्तान कोहली ने खास जवाब भी दिया।

दरअसल इस दिन भारतीय खिलाड़ियों ने मेजबान टीम पर शिकंजा कस रखा था जो ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों से हजम नहीं हो रहा था, जिसके चलते वो लगातार चिल्ला रहे थे कि शो अस योर वीजा (अपना वीजा दिखाओ) इसी बीच कुछ दर्शकों ने भारतीय कप्तान विराट कोहली का अपमान करने का प्रयास किया और उन्हें ‘वैंकर’ बोलने लगे। इसपर कप्तान कोहली ने प्रतिक्रिया देते हुए पीछे मुड़कर इन दर्शकों की भाषा में जवाब नहीं दिया बल्कि अपनी कैप निकालकर झुकते हुए इन दर्शकों की तरफ ऐसे इशारा किया मानो वो कह रहे हों कि- शुक्रिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोहली के इस बर्ताव की काफी तारीफ भी हो रही है।

India captain @imVkohli was greeted with the chant of "#Kohli is a wanker" by the MCG crowd.

His response… pic.twitter.com/YUTUh3woIy

— Telegraph Sport (@telegraph_sport) December 28, 2018