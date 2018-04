ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर ने किया ऐसा ट्वीट, खुश हो गए भारतीय फैंस, बोले- फिर आना

ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम त्रिकोणीय टी-20 सीरीज खेलने मार्च में भारत आई। इस टूर्नामेंट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड ने भी हिस्सा लिया। 19 मार्च से 31 मार्च तक ये सीरीज मुंबई में खेली गई, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर खिलाड़ी एलिस पैरी ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। 27 वर्षीय एलिस भारत के इस दौरे से बेहद खुश नजर आईं।

एलिस को भारत बेहद पसंद आया और उन्होंने इसे अविश्वसनीय अनुभव बताते हुए ट्वीट किया – शानदार टूर और ट्राई सीरीज जीत के साथ बेहतरीन समापन… क्रिकेट वास्तव में प्रतिस्पर्धी रहा है… मैदान से बाहर बहुत मजा आया… भारत हमेशा एक अविश्वसनीय अनुभव रहा है… धन्यवाद भारत, फिर मिलेंगे, अलविदा…

The end of a fantastic tour and it was lovely to finish with a win in the T20 tri series. The cricket has been really competitive and we had a huge amount of fun off the field as well. India is always an incredible experience. धन्यवाद भारत, फिर मिलेंगे, अल्विदा । #IncredibleIndia pic.twitter.com/sncVteUxtv

— Ellyse Perry (@EllysePerry) April 2, 2018