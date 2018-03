वॉर्नर ने मीडिया के सामने कहा कुछ ऐसा कि एयरपोर्ट पर ही रोने लगीं उनकी वाइफ, देखें VIDEO

बॉल टैम्परिंग कांड के मास्टरमाइंड डेविड वॉर्नर अपने परिवार के साथ सिडनी एयरपोर्ट से बाहर निकलते देखे गए। जब पत्रकारों ने उनसे इस मामले पर बात करनी चाही, तो वॉर्नर ने कहा, “मेरी पत्नी और बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल और भावुक पल है। मैं अगले कुछ दिनों में आप सबसे बात करूंगा।” वॉर्नर के साथ उस वक्त उनके दोनों बच्चे और पत्नी कैंडिस थीं। वॉर्नर जब मीडिया से बात कर रहे थे, उस वक्त उनकी पत्नी अपने आंसू नहीं रोक सकीं। कैंडिस बेहद भावुक नजर आ रही थीं और साथ ही वॉर्नर को सांत्वना भी दे रही थीं।

डेविड वॉर्नर ने गुरुवार को ट्विटर पर एक बयान जारी कर माफी मांगते हुए कहा था, “मैं अपने किए के लिए माफी मांगता हूं और उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। खेल और प्रशंसकों को जो चोट पहुंची है, मैं उसे समझता हूं। यह उस खेल पर दाग है, जिसे हम सभी प्यार करते हैं। मैं भी जब बच्चा था, तब से इस खेल को प्यार करता हूं। मुझे थोड़ा आराम करने और परिवार, दोस्तों, तथा भारोसेमंद लोगों के साथ समय बिताने की जरूरत है। आप कुछ दिनों में इस बारे में सुनेंगे।”

Disgraced Australian cricketer David Warner gives an emotional statement along side his family pic.twitter.com/mEjRrnZgdJ

— Sky News (@SkyNews) March 29, 2018