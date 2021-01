ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम से निकाले जाने के बाद जो बर्न्स ने फॉर्म में वापसी की। उनके शानदार अर्धशतक की बदौलत बिग बैश लीग (Big Bash League) 2020-21 के 28वें मैच में ब्रिसबेन हीट ने सिंडनी थंडर को 5 विकेट से हरा दिया। जो बर्न्स ने 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 38 गेंद में 52 रन बनाए। जो बर्न्स भारत के खिलाफ 4 मैच की टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों में खेले थे। हालांकि, वह 21.00 के औसत से 2 मैच की 4 पारियों में कुल 63 रन ही बना पाए थे। उनका हाइएस्ट 51 रन था।

बिग बैश लीग के इस मैच में सिडनी थंडर ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने ब्रिसबेन के गाबा स्टेडियम में खेले गए मैच में 20 ओवर में 8 विकेट पर 174 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ब्रिसबेन हीट ने 19.1 ओवर में 5 विकेट पर 175 रन बना मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत से वह अंक तालिका में छठे नंबर पर पहुंच गई। सिडनी थंडर दूसरे नंबर पर बनी हुई है। ब्रिसबेन हीट के 7 मैच में 3 जीत के साथ 12 अंक हैं। सिडनी थंडर ने 7 में से 5 मैच अपने नाम किए हैं। उसके 19 अंक हैं। सिडनी सिक्सर्स ने भी 7 में से 5 मैच जीते हैं। लेकिन बोनस अंक ज्यादा मिलने के कारण उसके 21 अंक हैं। वह पॉइंट टेबल में टॉप पर है।

Great to see Burnsy GO BIG in teal #BringTheHEAT #BBL10 pic.twitter.com/OQwvUwmWWT

— Brisbane Heat (@HeatBBL) January 4, 2021