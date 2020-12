ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। भारत के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में वो मैन ऑफ द मैच बने थे। इसके बाद मेलबर्न में हो रहे दूसरे टेस्ट में पहले दिन उन्हें रनआउट नहीं देने पर विवाद हो गया। अब मैच के दूसरे दिन उन्होंने एक शानदार कैच लेकर सबको चकित कर दिया है। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का कैच लेने के लिए टिम पेन ‘सुपरमैन’ बन गए।

दरअसल, दूसरे दिन टीम इंडिया दो विकेट गंवा चुकी थी। पहले दिन मयंक अग्रवाल आउट हुए थे तो दूसरे दिन शुभमन गिल 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय पारी का 24वां ओवर चल रहा था। पैट कमिंस की स्विंग होती गेंद को पुजारा सही से नहीं खेल पाए। गेंद उनके बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर और कप्तान टिम पेन के पास चली गई। पेन ने दाई ओर डाइव लगाकर शानदार कैच लिया। अगर वो छोड़ देते तो पहली स्लिप पर खड़े फील्डर के सामने गेंद गिरती और ऑस्ट्रेलिया को बड़ी सफलता नहीं मिल पाती।

